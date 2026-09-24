強權時代中聯合國的困局與變遷

2016年12月，古特雷斯(António Guterres)宣誓就任聯合國 秘書長時，強調聯合國是「多邊主義的基石」，倡言要「建立一個從預防與解決衝突，到維持和平、建設和平與發展的連續體系」。然而，周二他在十年任期屆滿的告別演說，卻從中東、以巴、烏俄、蘇丹到緬甸 ，細數當代「權力失控、武力凌駕外交、軍費飆升、問責無存」下的戰爭，直言當前全球治理體系仍反映「一個逝去年代的權力現實與利益」。

同個講台，不只體現古特雷斯十年的挫折，更是全球秩序變貌下，聯合國變化的寫照。

這次聯大會議，三個現象值得注意：首先，本屆雖聚集近130國首長政要，但中美俄印四大強權中，只有川普出席——習近平 赴華府會晤川普，派國家副主席韓正去紐約；普亭與莫迪也由外長出席。各國政要雖仍到聯合國聚首，但頂級強權領袖早就不把它當成需要現身的舞台。

其次，場外斡旋也比場內議程重要；美伊代表場外協商，川普與澤倫斯基會晤並聯袂受訪，美國與丹麥、格陵蘭簽署三方安全協議，卡達首相提議伊朗與海灣國家共建集體安全架構—這些關鍵的外交交易與危機控管，皆非經由聯大議程表決，而是透過場邊斡旋。

此外，中等強國的橫向串聯成為會場新勢力。例如加拿大總理、歐洲理事會主席、巴西與肯亞總統在會前聯名投書，並偕同其他三國成立多邊主義夥伴P4M；加拿大同時深化與歐盟合作，並呼籲英國一起組隊。面對強權本位主義，中等強國不甘被宰制，轉而建構小型多邊聯盟自保。

三組現象指向同個趨勢：聯合國正從國際政治的「決策場域」，轉變為各種外交斡旋的「集會平台」—其透過舉辦大會提供舞台、議程與人脈，降低各國政要會面成本，促成各種場邊斡旋甚或催生各種小型多邊機制；可是原本凝聚國際規範、解決重大爭議的機能，則相形弱化。

其實過去十年，聯合國體制弱化早有跡象：其一是安理會頻遭掣肘。發動俄烏戰爭的俄羅斯，本身就是安理會常任理事國，可以否決對自己不利的決議；加薩相關決議，也常卡在美國支持以色列的立場；伊朗問題更凸顯安理會內，美英法與中俄間的立場分歧—從2016到2025年間，安理會共投出49張否決票，遠多於前十年的19張。

其二是諸多國家刪減援外經費，甚或積欠法定會費，導致聯合國人道援助與維和行動的萎縮。聯合國難民署與世界糧食計劃署都正面對歷史性的資金斷崖，大砍人力與救援量能；維和部隊也被迫裁兵。

其三是各種議題倡議，越來越難落實為有約束力的規範。例如氣候變遷早已警告多年，但在各國經濟本位主義下，減碳承諾屢屢打折。AI失序，規範闕如，可能是下一個；古特雷斯雖大聲疾呼AI風險管理與獨立監督的必要，仍無從約束競相發展的強權。

聯合國的困境，歸根究柢是過去十年全球化頓挫、地緣衝突再起、與各國本位主義與保護主義重現，掏空了全球治理。而十年前當選總統的川普，更是將這種思潮化為決策，造成現實的推手。川普兩屆任內持續反對多邊官僚體制，拒絕為聯合國介入氣候、人權、性別與全球治理買單，今年初更下令停止參與或資助31個聯合國實體，最近雖為避免停權補繳7.25億元常規會費，但仍積欠數十億元。

川普周二也在聯大演講。他以「別人談，我行動」凸顯實力政治凌駕多邊程序；他強調美國在西半球勢力，呈現有別於聯合國的秩序觀；他抨擊聯合國「全球主義官僚的極左議程」，倡議精簡改革，也拒絕為AI設限。

同天兩場演講，古特雷斯代表多邊主義理念，川普則凸顯強權意志；聯合國的現實處境，就夾在兩者之間。