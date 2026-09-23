加拿大硬起來 川普會學到甚麼

加拿大 總理卡尼近日訪問歐洲議會，受到高規格接待，歐盟 執委會主席馮德萊恩更提出創設「準會員」制度的可能性，希望進一步深化歐盟與加拿大合作。這不是單純外交禮遇，而是加拿大和歐洲聯手向華府傳遞訊號，面對川普 總統的關稅威脅與羞辱，盟友不會只是低頭，也會思考如何降低對美國的依賴。

美加貿易關係惡化後，川普政府對加拿大汽車、卡車、零件與鋼鐵祭出高關稅，卡尼政府則採取反制措施，表面上是一場關稅爭端，但更深一層的意義，卻是美國公開定義盟友價值，也是對加拿大主權底線的測試。國際政治從來不是有牌就一定能贏，真正的問題是，加拿大手上的牌有多少效果，又能承受多久。

現實對加拿大並不有利，畢竟美國經濟規模遠大於加拿大。川普敢對加拿大強硬，很大一部分原因就是相信雙方如果長期對抗，加拿大會比美國更早感受到痛苦。但加拿大並非毫無籌碼，報復性關稅可以讓美國特定出口商、農業州、邊境州與製造業承受壓力，卡尼強硬反制的目的，是把經濟成本轉化成美國國內的政治壓力。

能源則是另一張不能忽略的牌。加拿大是美國重要的石油供應來源，目前雙方都沒有真正把能源當成全面報復工具，正因彼此明白，一旦碰觸這條重要貿易動脈，代價會迅速升高。加拿大未必願意使用能源牌，因為同樣會傷害自己，但雙方相互依賴本身就是一種談判力量。北美供應鏈在美加之間也同樣是高度相互依賴，川普認為加拿大企業可以搬到美國生產來避開關稅，政治上聽起來簡單，經濟上卻沒有那麼容易。美加兩國多項產業早已形成跨境分工，因此，高關稅固然傷害加拿大，但也必然提高美國企業成本，打亂產業布局。

現在卡尼更積極打出歐洲牌，希望透過與歐盟深化合作，增加自己的戰略籌碼，這個方向並不難理解。當對美國的經濟依賴被轉化成政治施壓工具，加拿大多一個市場、多一個夥伴，就多一點說「不」的能力。然而，從現實數據來看，歐盟占加拿大整體貿易比重不到一成，即使歐洲可以成為加拿大在談判桌上的一張牌，但卻不可能真正取代美國的地位；再者，所謂歐盟「準會員」的資格，目前也缺乏成熟的法律定位，甚至部分歐盟成員國已經表達保留態度。坦白說，加拿大與歐盟現有的部分自由貿易安排，至今也都還沒有得到所有成員國批准。

安全問題則更加現實。加拿大可以購買歐洲武器，也可以參與更多歐洲防務合作，但是北美防空、北極安全、情報分享與軍事防衛，幾十年來都建立在美加合作之上。真正發生安全危機時，歐洲不可能取代美國。因此，卡尼真正要做的不是「脫美」，而是降低加拿大被美國掌握太多籌碼的風險，當加拿大的選項愈多，面對華府才有能力堅持自己的利益。

如果加拿大能承受美國的關稅壓力，把反制關稅、能源、北美供應鏈與歐洲合作整合成長期策略，最後讓華府理解對盟友施壓同樣需要付出代價，那麼卡尼的強硬才真正具有戰略意義。但如果加拿大高調反抗之後，最後仍因經濟壓力、企業反彈、歐盟內部分歧或安全依賴而做出讓步，川普政府可能因此得到一個更重要的結論，也就是對盟友施壓確實有效。美國未來面對歐洲、日本、韓國與其他盟友時，更可能相信與其花力氣維護朋友的感受，不如直接要求朋友承擔更多成本。

加拿大硬起來可以得到掌聲，但國際政治最後看的是誰能承受強硬之後的代價。加拿大不是沒牌，只是每一張牌都有成本。卡尼真正要證明的，不是加拿大敢不敢對川普說不，而是加拿大有沒有能力讓這個「不」維持得夠久，這已經不只是加拿大的考驗，也是所有美國盟友都必須仔細觀察的一堂課。