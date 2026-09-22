紐森以退為進 賀錦麗不為所動

勞工節過後，期中選舉進入兩黨候選人直球對決階段。同時，民主黨 內2028總統大選提名之戰，也非正式開打。一方面是候選人之爭，另方面是民主黨內路線之爭。

早已著手準備角逐民主黨提名的加州州長紐森 ，上周受訪時突然拋出，若前副總統賀錦麗 要選2028大選，他就放棄角逐。他公開理由是兩人都來自加州舊金山政壇，基本盤與政治金主重疊，兩人較勁，讓初選其他參選人漁翁得利，但賀錦麗遲未公開表態回覆紐森。

隔沒幾天，賀錦麗2024的金主「領英」(Linkedin)創辦人霍夫曼表示，賀錦麗2028捲土重來之路「充滿挑戰」，反而看好紐約州激進派眾議員歐凱秀，但無法確定歐凱秀是否挺商少稅。這也意味賀錦麗已非最大金主首選。

後來傳出部分民主黨人「原本暗中勸退賀錦麗，現轉為公開。」紐森的動作意在逼賀錦麗表態，提早釐清參選不明確的情況。但紐森此一操作同時也綁住自己；只要賀錦麗遲不表態，紐森就動彈不得。

賀錦麗陣營沉默幾天後稱，將在日內啟動期中選舉助選行程，本周將先到密西根州為穆斯林參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)站台。薩依德除了反以色列立場鮮明外，還得到民主黨左派及「美國民主社會主義者」(DSA)的全力支持。

但賀錦麗還是選擇押注薩依德會贏。密西根是民主黨參院翻盤的關鍵州之一，若賀錦麗輔選獲勝，參院翻盤，自然輔選有功。賀錦麗還要為喬治亞州參議員候選人奧薩夫(Jon Ossoff)站台，都說明賀錦麗問鼎白宮雄心未減。

賀錦麗一旦公開參選，最大挑戰將在黨的提名過程。2024年大選，她臨危受命，未經過民主黨全國黨代會集會正式提名，代表性有爭議。這次若要參選，現在她表態可能還太早，必須經過各州初選，贏得基層黨員民意。因此，賀錦麗必須要在這次期中選舉立下輔選戰功，累積黨內支持。

異軍突起的薩伊德原本未獲黨內建制派支持，也得不到民主黨參院輔選經費。但就在賀錦麗表示站台支持後，參院少數黨領袖舒默及民主黨參院競選委員會主席陸天娜，安排薩伊德專程到華府接受民主黨「面試」。雖然事後民主黨溫和派的參議員保留性支持，但為了要奪回參院，不惜接納「社會主義者」。與此同時，數百名密西根州猶太人領袖也聯名承諾支持薩伊德。

有人批評民主黨參院建制派，為求勝選，不惜違背原則，讓認同DSA的候選人，不但可光明正大打著民主黨旗號，也可取得黨內競選補助經費。倘若11月當選後，更可在國會組成次團體，占據重要委員會席次，從參與制定法律著手，影響主導民主黨政經路線。

而被視為「中間派」的賀錦麗若輔選有功，可以成為與黨內派系DSA對話溝通的關鍵管道，順勢堆高政治資本，有機會為代表民主黨參選2028的主要總統候選人。

據紐約時報最新民調顯示，賀錦麗以27%的支持，領先紐森(16%)、前運輸部長布塔朱吉(10%)、歐凱秀(10%)、奧薩夫(6%)和亞利桑納州聯邦參議員凱利(5%)等人。

總統初選民調其實還言之過早，早期民調結果大多反映的是候選人的知名度；例如2008年，歐巴馬在初選季開始前的幾乎所有民調都落後喜萊莉．柯林頓，直到「超級星期二」後才取得決定性領先。

一旦期中選舉揭曉，2028總統大選隨即開跑，隨著候選人展開競選活動，民調支持度隨即會改變，但現在決定的競選策略，將會決定候選人未來的競選之路。