AI的囚徒困境 惟賴默契與互信

人工智慧 (AI)產業過去一周浮現出多個「囚徒困境」(Prisoner's dilemma)，包括美國和中國之間、AI產業尖端實驗室之間和產業鏈上下游之間。這些「囚徒困境」簡單來說，就是在沒有確切保證對方不會藉機占便宜的情況下，誰都不願單方面放慢自身的發展步伐，解決之道恐怕只能靠基本默契和最低限度的互信。

在Anthropic 工程師考克森(Jacob Coxon)辭職並發布AI恐在10年內導致人類滅絕的貼文後，Anthropic執行長阿莫迪(Dario Amodei)隨即發表公開信，概述了業界應採取的放緩AI開發步伐的措施，其中包括在機構內部引入第三方觀察員，以及與政府合作制訂針對該技術的聯邦法規。OpenAI 執行長奧特曼和SpaceX/xAI執行長馬斯克也跟進附和。

但川普總統並不這麼認為，堅持美國的AI研發腳步不能停止，否則就會將領先地位拱手讓給中國；而中國也在官方場合駁斥放緩的主張，聲稱這是美國AI巨頭的緩兵之計。一手撐起AI供應鏈的輝達，以及始終擠不進AI前三名的Meta也基於本位主義出聲反對；科技顧問委員會聯合主席的薩克斯(David Sacks)更反諷指出，這只是AI龍頭企業假裝必須暫停反壟斷法，以便結成卡特爾的手法。

美國和中國之間的「囚徒困境」其實就是：雙方都在全力創新，一旦稍有猶豫就可能被對方追上。除非建立一個明確的產業框架，否則雙方都不願將AI主導權拱手讓給對方；但這麼做的前提是美中關係緩和下來建立互信，這也使得中國國家主席習近平9月24日的華府國是訪問變得至關重要。

對Anthropic和OpenAI，兩家公司都在籌備以逾兆美元的估值上市，即使它們真心認為出於安全考量應放緩發展步伐，但股票市場卻以大跌的反應投下反對票。在AI資本支出預計將占明年美國GDP高達2.5%的背景下，這些公司做出的任何可能產生不利商業後果的決定，都很可能波及整個美國經濟。

市場雖也懷疑這是AI巨頭共謀鎖定領先地位的陰謀，但在發生AI代理自主駭進Hugging Face事件後，Anthropic和OpenAI已發現AI正以等比級數的速度自我演化升級；若不從研發端實施源頭控制，用戶端濫用的風險便難以遏止。

話說回來，其實中國也會擔憂AI被濫用，因為這可能影響社會經濟穩定，進而危及中國共產黨的控制力。在今年7月於北京舉行的世界人工智慧大會上，習近平特別提到了「失控」風險，強調必須監控AI系統是否有危險行為，及早發現新出現的風險，維持確保人類控制的機制，並制訂先進AI的國際規則。

不過短期內這個問題不太可能有重大突破，因為在美國和中國既合作又競爭的緊張關係中，要求雙方合作「節制」(pacing)AI發展步伐，需要建立可驗證的協議，這對於兩個互不信任且在全球AI競爭中爭取優勢的國家而言，無疑是一項極具挑戰性的任務。

這些「囚徒困境」並非沒有解方；整個AI領域目前最大共識是禁止利用AI製造生化武器，即使不簽協議，也可以形成雙方默契；但若要將放緩AI研發寫入文本協議，就必須建立基本最低限度的互信：針對發生嚴重的模型故障、未經授權的網路行動或國家主體以外的濫用行為，除了在業內建構出橫向和縱向的通知管道，還須在國家之間架設熱線，即時通告重大事件。

正因各企業在AI競爭上的利害關係，以及美中對維持競爭優勢的重視，全面暫停研發的可能性微乎其微，只要一旦出現未被察覺的違規，目前的產業態勢便可能出現逆轉。在AI發展速度超越人類控制能力之前，也許全球AI企業內部和華盛頓和北京之間必須找到「節制」發展節奏的方法，來避免失控；如果互信短期內難以達成，至少應先形成最低程度的默契。