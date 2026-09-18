華許守諾升息與川普的債息困境

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯準會全票升息1碼，顯示華許兌現抗通膨承諾。

聯準會全票升息1碼，顯示華許兌現抗通膨承諾。 重點二： 就業、CPI與油價上升推升通膨，市場預期再升息。

就業、CPI與油價上升推升通膨，市場預期再升息。 重點三：川普一面施壓降息，一面推高通膨與長債殖利率。

9月16日，聯準會 全票通過升息一碼，將聯邦資金利率目標區調整到3.75-4%。這是自2023年7月以來，也是川普 第二任總統任內首次升息。18位提交利率預測的與會者中，有16位認為年底前至少還要再升一碼，更顯示這可能不只是一次性、象徵性的升息。

才不過一周前，路透所調查的經濟學者中多數仍預測利率全年不變，然而隨後公布的8月非農就業新增16.2萬人，遠高於此前12個月的均值3.1萬，顯示經濟強勁，核心CPI月增0.3%，以及PPI年增5.4％則都略高於預期，警示通膨未解，加上油價隨中東局勢升溫再破每桶百元，9月16日會前市場預期升息機率更達九成以上，最後結果並不讓市場意外。

可是聯準會決定升息，顯然抵觸川普對降息的期待。他之前多次抨擊聯準會前主席鮑爾拒絕降息，拖累美國經濟；提名華許 當天，也稱預期他會降息。在本次聯準會利率會議前夕，白宮經濟官員更多次放話反對升息。川普曾明言，降息是為了減輕國家債息負擔，但因債息壓力影響貨幣政策，將會落入聯準會前主席葉倫所警告的「財政主導」陷阱，會讓聯準會從其穩定物價的使命，滑向替政府處理財政壓力，並使通膨預期失去錨定，風險溢酬與借貸成本上升。

華許面對白宮施壓，曾在8月底央行年會中，強調聯準會當前首要焦點應是平抑物價，且承諾要「恪遵紀律」，不會有先入為主的決定。這次聯準會正視經濟數據，全票通過升息，證明華許先前承諾並非虛言，也掃除先前外界對這位「川普提名人」維持政策自主的疑慮。

川普在聯準會宣布升息後，在社媒貼文「美國利率應該是1%，甚至更低」，並以全大寫要求「為美國降息，要快！」足見其不滿。但這次升息背後的壓力，有些正源於川普政府自身作為。例如川普大打關稅戰，堆高部分進口商品價格—據聯準會理事會研究估計，截至今年2月，關稅已使核心PCE物價累計推升約0.8%。而川普驅逐無證移民，也可能造成本土農業、營建、餐旅產業的勞動供給受限，增加營運的成本上升。

更大衝擊來自於對伊戰爭，川普最初宣稱只需四周，至今已拖超過半年。這場戰爭導致荷莫茲海峽長期受阻，加上最近沙烏地輸油管遭襲，葉門「青年運動組織」又威脅到曼德海峽進出，讓整體能源安全雪上加霜。8月美國能源CPI年增16.3%，汽油高達27.4%；百工百業成本持續墊高，更可能影響廣泛的價格結構，就算停戰也難立即復原。

川普如此關切政府債息，卻同步推行諸多會令通膨加劇的政策，這已是矛盾的決策，而回頭施壓聯準會降息，更是抓錯方向—畢竟聯準會利率政策只能控制短期利率；長天期公債的定價，還要加上市場對未來經濟輪廓、長期通膨、政府負債量，以及期限風險的判斷。倘若聯準會利率決策屈從政治壓力，反而削弱市場對聯準會抑制通膨的信心，轉而要求更高的風險溢酬，推高長天期債券殖利率。

本周10年期美債殖利率突破5%，創下2007年來最高；30年期更一度觸及5.39%——殖利率走高，除了反映中東戰事衝擊，聯邦債務近期突破40兆元，也加深了市場對美國長期財政能力的疑慮。

川普要減輕債息負擔，必須回到基本原則：一要縮減赤字，減少借款，二要提升市場對美國政府守諾的信心，可是無論是發起一場持續燒錢、效益不明的戰爭，或是出爾反爾削弱美國信用，都與這個方向背道而馳。川普若是不想看到升高的債息，應先檢討自己。