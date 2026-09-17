AI重點 文章重點整理： 重點一： OpenAI宣稱AI已解出納維-斯托克斯千禧年難題。

OpenAI宣稱AI已解出納維-斯托克斯千禧年難題。 重點二： AI能力進展過快，引發安全與失控風險警訊。

AI能力進展過快，引發安全與失控風險警訊。 重點三：美中AI軍備競賽加劇，單靠自律難以兼顧安全。

2000年，克雷數學研究所(Clay Mathematics Institute)列出七道當代數學最重要的難題，被稱為「千禧年大獎難題」，每解開一道可獲100萬元獎金。26年來，全世界最頂尖的數學家前仆後繼，七題中只有「龐加萊猜想」獲解。如今第二道題也已找到答案，只不過這次提出答案的是一套AI系統。

OpenAI日前聲稱，其AI系統已為「納維-斯托克斯存在性與光滑性問題」(Navier-Stokes existence and smoothness problem)提出解法，克雷數學研究所表示，此題「看起來已獲解決」，但仍須正式審查通過。儘管這項成就引發爭議，外傳OpenAI「借用」了兩位數學家的研究成果。

2024年，Google DeepMind的AI才首次在國際數學奧林匹克競賽(IMO)達到銀牌水平，沒有人預料到，兩年後，AI竟可以解開千禧年難題。

只要AI本身能力足夠強、就可能找到事先預料不到的途徑，甚至於不擇手段地達成目標，這從今年7月OpenAI的實驗模型，自沙盒逃脫，侵入其他系統，可以證明。假如幾年後，同樣的系統已可以自主操作電腦、調度資金，甚至協助設計對人體有害的化學物呢？更令人擔憂的是，當下的AI發展已逐漸帶有軍備競賽的色彩。企業擔心落後競爭對手，美國擔心被中國追上。如果安全制度的設計跟不上技術的進步，任何一個小小的失誤，都可能釀成大禍。

近來最強烈的警告幾乎都來自站在AI發展前沿的人。Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)日前辭職時形容，包括自己的雇主在內，AI公司正在競相開發可以自我改進的超級智能，是在「拿我們所有人的性命下注」。

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)更在日前呼籲，科技業應放慢提升前沿AI能力的速度，長期競爭的對手OpenAI執行長奧特曼和馬斯克，這一次也罕見表示贊同。阿莫戴的核心主張，是讓安全能力有時間追上模型能力，包括讓獨立第三方評估機構分析前沿模型、檢查企業是否遵守安全承諾，並在必要時協調整個產業、乃至不同國家的發展速度。

阿莫戴的主張在於拿捏監管尺度；大企業自然不可能為所有模型套上繁文縟節，而在競爭激烈、日新月異的硅谷，這樣的模式也只會扼殺創新。但在模型發布前，獨立安全測試、重大失控事件披露，以及企業能否在安全測試尚未完成前倉促推出產品，都不應由科技公司自行決定。

但以川普總統為代表的反對者認為，美國必須考慮到中國的AI競爭；Nvidia執行長黃仁勳14日在洛杉磯All-In高峰會受訪時，川普突然來電，黃仁勳當場開擴音，川普在電話裡說，機器人不會接管世界，AI也不會接管全球，「整件事就是一場騙局」；他稱數據中心是「未來20、25年的石油」，反對地方阻擋數據中心的興建。

雖然黃仁勳認為AI毀滅人類的預測缺乏科學根據，但他強調吹哨者的警告必須嚴肅看待，並公開稱讚考克森勇氣可嘉。黃仁勳今年曾直言，把世界切割成兩套彼此隔絕的AI生態並不明智，美中可以競爭，也必須合作。這尤其適用於AI的安全問題。

在「愛麗絲鏡中奇遇記」中，紅皇后對愛麗絲說，在這個地方，你必須不斷奔跑，才能留在原地；若想到別處，得跑得比現在快兩倍，美中的AI競賽也是如此。任何一方若單方面自我約束、放緩前沿模型的開發，換來的未必是安全，可能只是把領先位置拱手讓給對手。這正是為什麼僅靠企業或單一國家的自律難以持久。真正能讓雙方都敢喘一口氣的，只有建立在第三方監督與雙邊互信之上的協調機制。

今天AI技術進步的速度超出許多人的預期，安全卻遠遠沒有跟上。千禧年難題的突破提醒我們，過去對AI的估計，很可能過於保守。如果連親手打造這些模型的人，都訝異於AI的發展，未來五年AI還會按照我們熟悉的速度甚至路線前進嗎？也許在這匹野馬真正脫韁之前，現在收緊韁繩還為時不晚。