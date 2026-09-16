雙海峽危機 反思美戰略盲點

AI摘要 文章摘要整理： 葉門胡塞與親伊朗勢力同步施壓雙海峽與沙國能源設施，凸顯伊朗反美網路的韌性，也讓美國陷入盟邦壓力、油價上漲與戰略失算的多重困境。

9月10日，葉門「青年運動組織」(另譯「胡塞組織」)攻下葉門西岸的摩卡港(Mokha)，隨後拿下紅海南端的丕林(Perim，阿拉伯語稱Mayyun)島，劍指曼德海峽。同天，數架無人機由伊拉克 起飛，攻擊沙烏地阿拉伯 東西向輸油幹管泵站，外界多指向親伊朗 民兵所為。兩起行動，與伊朗挾持荷姆茲海峽戰略呼應，從三個節點掐住沙國石油輸出。當天紐約原油期貨暴漲6.69%，次日倫敦布蘭特原油一度逼近每桶110美元，創下四個月來新高。

伊朗目標並不在徹底切斷航運，而是在阿曼斡旋下，談定一條七浬寬的臨時航道，德黑蘭要的是收費與管理權，並讓世界相信：放縱美國這樣打下去，伊朗能讓全球一起承擔代價。葉門青年運動組織也未封鎖各國商船，只阻擋沙烏地阿拉伯船隻，對該國施壓，增加在葉門內戰談判籌碼，還順手幫了伊朗。

現況讓華府壓力倍增。一來，川普不想在選前違逆民意，加大軍事投入，但沙烏地王儲曾兩度致電白宮請求「空襲青年運動組織」」，又讓川普陷入背棄盟邦期待的困境。二來，高油價讓通膨更難放緩，不但將堆高選前民怨，還增加聯準會在九月升息壓力，更將墊高美政府債息成本。

美國何以陷入如此窘境？關鍵是美國面對的從不只是伊朗，而是包含真主黨、伊拉克民兵、葉門青年運動組織、哈瑪斯等所共構的反美以跨國戰略網路——這些分散勢力各有脈絡、不同盤算，但他們有共同敵人，共享經驗資源，也正因其去中心化而更難剷除。

上述跨國戰略網路的成形有四重土壤：一、伊朗、伊拉克與黎巴嫩間綿延數百年的什葉派宗教、世家、經學院(Islamic Seminary)網絡，提供文化親近與信任底色；二、1979年何梅尼革命時，擎起「抵抗美以霸權」的政治大義；三、伊朗革命衛隊聖城旅提供可複製的制度模板——包括組織訓練、軍事技術，並串起情報、資金、人員與軍火物流網絡；四、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、葉門等國政府積弱，造就治理裂縫，讓民間武裝組織得以演化成政黨與治理實體。

而回顧該網絡的發展，美國及其盟友其實多次扮演助力。例如1982年以色列入侵黎巴嫩，替當地真主黨興起創造空間；2003年美國推翻海珊，不僅摧毀伊朗宿敵，也創造伊朗影響戰後伊拉克的契機；2011年美國在敘利亞內戰舉棋不定，敘國體制崩解，留給伊朗與真主黨巨大介入空間；2015年沙烏地在美支援下轟炸葉門，大幅深化葉門青年運動組織與德黑蘭的合作。

更重要的是：美國在中東的諸多強勢作為，提供了一個足以團結不同力量的「共同敵人」；其長年對伊朗的制裁孤立，也讓德黑蘭更容易將自身塑造為反美核心。美國常高估「以軍事力量重塑政治秩序」能力，輕忽在地脈絡的複雜，以至於美軍的戰術勝利，不時竟成對手的戰略機遇。

美國至少應學到三個教訓：一、斬首成效有限：例如蘇萊曼尼、哈米尼等伊朗軍政領袖的擊殺，從未瓦解伊朗統治體系、遑論反美抵抗網絡。二、摧毀國家政體，若無法有效填補治理與安全真空，反而會替敵對勢力清出擴張空間；伊拉克就是教訓。三、經濟制裁能削弱國家財力，讓民眾受苦，卻不見得能逼敵對勢力收手，還可能迫其反制升級。

川普於3月2日曾稱，出兵伊朗除了摧毀其飛彈、海軍與阻止核武，第四項目標就是「切斷伊朗武裝、資助與指揮境外恐怖軍隊的能力」，但半年來美軍雖重創伊朗軍隊，卻反而激起親伊網絡更活躍的反擊。上月白宮才宣布對伊朗發動「前所未有」的經濟戰，現下卻遭對手威脅封鎖雙海峽，以能源逼高美國通膨、債息的窘境。這場原本預計「四到六周」的戰爭，至今已拖逾半年。川普動武前，真該先想清楚如何收拾殘局。