從9/11到美國優先 恐怖主義改變美國

25年前的9月11日，客機撞進紐約世界貿易中心與五角大廈 ，近3000人罹難。那一天不只擊碎了美國本土絕對安全的想像，也改變了美國看待世界與自己的方式。25年後回頭看，問題不只是美國有沒有打贏反恐戰爭，而是9/11與其後的20年，在多大程度上改變了美國。

2001年，美國正站在冷戰勝利後的權力頂峰：蘇聯解體，中國尚未成為如今的全球競爭者，美國在軍事、經濟、科技等領域沒有對手。9/11之後，小布希總統支持率一度接近九成，北約 首次啟動第五條集體防禦條款。那是美國最強大、盟友最團結，也最相信自己能塑造國際秩序的時刻。

然而，反恐戰爭很快從追捕凱達組織(另譯「基地」) 分子，擴大成全球軍事布局。2003年入侵與9/11沒有直接關係的伊拉克，更成為關鍵轉折。華府 相信，與其等待威脅形成，不如利用無可匹敵的力量主動改造威脅來源。結果陷入長達20年的戰爭。

根據學界「戰爭成本」研究，後9/11戰爭的直接與長期成本高達數兆美元，涵蓋阿富汗、伊拉克等戰爭費用、國土安全、退伍軍人照護與戰爭借款利息。更重要的是，戰爭成本主是靠舉債支撐。美國社會沒有立即支付帳單，而是推遲到未來。

今天超過40兆的美國國債，當然不能全都歸因於反恐戰爭，金融危機、減稅、疫情、社會福利、人口結構都是原因，但後9/11戰爭確實增加了長期財政負擔，也產生龐大的機會成本。投入中東的資源，原本可以用於基礎建設、教育、科技、製造業與財政改革。就在美國把大量資源與政治注意力投向中東的20年間，中國快速成長，製造、科技與軍事能力快步追上。中國崛起當然不是9/11造成的，但美國長期被反恐戰爭所牽制，也確實延後了華府將戰略重心全面轉回大國競爭。

影響更深遠的，其實發生在美國社會對政治的看法；9/11之後，國家安全不再只是軍隊在海外作戰，也延伸到邊境、簽證、移民、監控與身分審查。今天美國的反移民政治有經濟、文化、人口與黨派等多重原因，但9/11強化了「外部威脅可能進入本土」的集體記憶，也讓移民更容易與國家安全相連結。

另一個改變，是對全球主義的疲憊；2001年，美國相信自己有能力改造世界，但2026年，美國主流看法卻是，先把美國顧好。當國債與利息壓力持續增加，為什麼美國還要繼續替別人的安全付錢？為什麼盟友不能承擔更多？為什麼美國必須要到世界每個角落維持秩序？

「美國優先」不是突然出現，川普真正抓住的，是海外戰爭、財政負擔、全球化失落、移民焦慮與文化分裂累積出的疲憊。他不是創造這股情緒的人，卻是最成功把它轉化成政治力量的人。

盟友也被重新評價；9/11之後，北約首次啟動第五條，盟友主動站在美國身旁；但25年後，華府卻愈來愈常問盟友：國防預算多高？買了多少美國武器？願意承擔多少安全成本？

同樣地，今天重新強調西半球優先的「唐羅主義」，也可以放在此軸線上理解。經歷20多年海外戰爭後，美國政治正在重新排序：與其改造遙遠的世界，不如先守住自己的邊境、產業、能源與西半球。

25年前，受到攻擊後，美國在全球反擊，但25年後，美國卻要把世界擋在門外。這樣的變化，不能全部歸因於9/11，嚴格來說，恐怖主義並沒有「打敗美國」，因為美國今天依然是世界最強大的國家之一。但是恐怖主義的戰略目的，本來就不是正面擊敗強權，而是製造恐懼、誘使對手過度反應，付出遠超過攻擊本身所帶來的代價。

如果從這個角度重新檢視9/11，也許不得不承認：恐怖分子雖沒有能力把美國拉下神壇，但他們卻成功地讓站在權力頂峰的美國，花了25年、數兆美元帳單與一筆至今仍在支付的利息，一步一步自己從台上走下來。