川普出奇招 全代會鞏固川粉基本盤

距11月3日期中選舉投票日不到50天，選舉進入最後衝刺階段，郵寄選票已開始寄出，四個州將在不到兩周內開始提早投票，另有九個州將在下個月開始提早投票。共和黨 由川普 領軍，召開前所未有的期中黨代表大會；民主黨 則將勝選寄望於反川普與經濟困難的民氣。

民主黨若眾院勝選，川普非但立即跛腳，所有立法都將被否決，而且民主黨將再次彈劾川普；若共和黨勝選，將會確定接班人，封殺民主黨入主白宮的希望。共和黨目前眾院218席，剛好在過半邊緣，如果11月失去三席以上，就一切崩盤，各方民調與預測機構都看好民主黨會贏。

民主黨目前還看不出全國性領袖，也沒有政綱政策，他們認為要贏得勝利，只要把經濟問題歸咎於川普政府，就已足夠。路透最近民調顯示，36%支持民主黨方案，支持共和黨(川普)只有28%。「負擔能力」這個詞非常吸引年輕社群選民與初投族，催出不滿現狀的年輕世代，點燃民主黨左傾激進焰火，在各州初選冒頭，取得初選關鍵選民角色。

民主黨黨內精英寄望透過標榜自己是「大帳篷」政黨，准許這些「美國民主社會主義者」(DSA)使用代表民主黨來選，但同時與這些DSA候選人保持距離，來避免黨已左傾的批評。

美國的期中選舉，制度設計上恰好在總統四年任中點，具有監督、反映與調整最新基層民意的機制。總統所屬的「執政黨」歷來在此檢視點，都會面臨失敗的劣勢，在野黨通常會增加席次，變成多數黨。

不過若民主黨重掌眾院，未來兩年，美國內外施政勢將陷於停頓；民主黨更將陷於黨內世代爭權與溫和激進路線之爭，讓DSA與盟友(桑德斯參議員與歐凱秀眾議員)正式在黨內紮旗立派，與傳統建制派分庭抗禮。

另一方面，但若民主黨內部革命成功變天，政綱政見向左轉，朝社會主義路線偏移，甚至推出社會主義立場總統候選人，2028入主白宮恐將無望，因為美國選民難以同意美國走向共產社會主義之路。

這次期中選舉的勝負極為接近，努力拉票的不一定贏，但不努力的一定輸。過去期中選舉的投票意願較低，比不上有總統大選的熱情。川普決定出奇招，舉辦史無前例的兩天黨代表大會，催出基本盤選民，他多次宣告，期中選舉一定要投票，「就當有我的名字在選票上一樣！」自由派媒體嘲笑川普狂妄自大，往自己臉上貼金，同時報導共和黨候選人紛紛認為黨代會是浪費時間，嘲諷會場內必定門可羅雀，自取其辱。

川普自信在全國競選亮相的存在感愈強，就愈能從2024年支持他的7730萬選民中獲得更多選票，選舉焦點放在他身上與他自認成功的兩年政績，是勝選的唯一方式。兩晚德州達拉斯黨代會有上百名部長官員與重要候選人上台致詞，川普更全力進入如同他自己競選的全國造勢活動。

兩天大會中的奇招之一是，關鍵州賓州民主黨聯邦參議員費德曼意外以錄影方式現身會場，讓民主黨吃記悶棍。費德曼在民主黨內向來痛批DSA路線與仇以反猶的候選人，安排他現身，擺明號召民主黨內溫和選民。其二則是，川普宣布若共和黨在11月期中選舉獲勝，將向每位成年公民發放5000元支票、及上班族父母可獲補助。此舉被批為公然買票賄選，黨內保守派更是大罵川普居然向DSA看齊，亂花公帑獎勵不勞而獲，但這何嘗不是在搶民主黨的青年票?

這次大會不只是造勢，更是接班大會，特別安排副總統范斯發表閉幕演講，擁抱川普路線，全場歡躍；國務卿魯比歐正訪問秘魯，也釋出退出角逐2028共和黨總統初選，禮讓范斯的訊息。

兩黨進入最後衝刺期，川普希望藉著舉辦史無前例的全國代表大會，再次催出選民熱情，掌握MAGA基本盤，能不能成功，50天後見分曉。