社論／川普的赫塞斯問題 也是美軍的問題

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評川普與國防部長赫塞斯以忠誠凌駕專業，清洗將領、壓制媒體並政治化軍隊，最終將損害美軍士氣與戰鬥力。

在美國歷任總統中，沒有人對美國國家安全，比川普 造成更大的損害；而在川普的內閣部長中，又以國防部長赫塞斯 所做所為最嚴重，包括妨礙新聞自由、作賤將領的尊嚴，尤其他把持人事、清除異己，更令外界髮指。

國防部不准媒體記者在五角大廈內有固定位子，還偷偷雇用保守派自媒體，專門吹捧赫塞斯。就在上個月，由於「星條旗報」對「林肯 號」航空母艦上日益惡化的狀況做了報導，國防部還解雇其發行人、總編輯與記者等三人。

赫塞斯對自己的幕僚，也不信任。日前媒體報導，由於伊朗戰爭，造成攔截飛彈的短缺，這讓川普政府十分尷尬，國防部懷疑參謀本部有人洩露信息，日前對大約50名美國軍方聯合參謀部成員進行了測謊。這不僅是為了揪出可能洩密的人，也是為了恐嚇未來可能洩漏資訊的人。此次調查的規模空前，在現代美國軍方歷史上，從未對高級將領進行大規模測謊，但真正的影響是貶抑軍人的榮譽感。

川普在第一任時，起用外號「瘋狗」、退役四星上將的馬提斯(James Mattis)，擔任其首任國防部長，備受尊重，但第二任卻選用僅有國民兵少校的服役經歷，福斯電視台談話節目主持人赫塞斯。這是很大的反差，也是對美國軍隊的羞辱。

赫塞斯最大的問題，在於清洗異己；他一上台就把20多名高階將領開除或調離要職。紐約時報指出，這種對軍中的大規模「清洗」，數十年僅見。

部分原因是秉川普之命，清除軍中前參謀首長聯席會議主席密利(MarkA. Milley)的勢力，罷黜密利曾經提拔或懷疑效忠於他的高級將領；而另外原因是清除軍中過去推行各類多元、平等與共融(DEI)等計畫的影響，凡是可能因DEI而被提拔的女性、少數族裔將領，一律罷黜。

還有部分將領因批評赫塞斯與川普的命令而被整，譬如質疑在加勒比海對毒梟動武的正當性，或是對川普稱「美國空襲已摧毀伊朗核計畫」提出異議，都被迫離職。以下兩位高級將領的遭遇，可以看出目前五角大廈的氣氛。

駐韓國第八軍司令克里斯·拉內夫(Chris LaNev)中將，在國防部挑選下，透過視訊連線，給川普留下了深刻的印象，「這人簡直就是為電影量身打造的！」赫塞斯秉承上意，拉內夫就開始坐火箭式的三級跳，先是擔任赫塞斯的軍事顧問，然後升任四星上將陸軍副參謀長，今年5月一度要升任參謀長，被國會擋下，現正代理參謀長。

與此相反的，則是特戰部隊出身的多納休(Christopher T. Donahue)被迫退伍；多納休被許多人讚揚為美國百年一見的將才，可是因為擔任傘兵指揮官，協助阿富汗撤軍，在機場發生13名美軍被自殺炸彈襲擊身亡。其後雖然赫塞斯同意由多納休接任歐洲司令，但是川普堅持要懲罰阿富汗事件的負責人。雖然軍中將領與國會議員，很多人支持他，但誰說都沒有用，赫塞斯逼多納休8月底退伍。

這樣的事一再發生，讓陸軍部長德里斯科忍無可忍。他是副總統范斯的耶魯同窗，但即使有這層關係，在內部權力鬥爭中，還是敗下陣來，最後他只好越級向川普告狀辭職。最近也傳出，白宮正在物色接替負責後勤彈藥的國防部副部長人選，看樣子副部長費恩柏格，也做不多久了。

但赫塞斯終究要踢到鐵板的，由於川普政府額外要求700億元的緊急戰費支出，參議院共和黨人將藉審查時，質詢赫賽斯關於人事問題，甚至有參議員呼籲川普總統盡早開除他，免得成為期中大選的包袱。

在赫塞斯管理下的美國國防部，軍隊正在政治化，不僅黨派化，逢迎拍馬取代了專業。一旦軍隊政治化，也許美國不致像第三世界國家一樣，軍隊淪為國內政爭壓迫的工具，但是戰鬥力肯定會降低。