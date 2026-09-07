輝達循環投資 要把AI打包成共同體

輝達 以人工智慧(AI)晶片主宰業界，近日更以一連串的合縱連橫投資操作，令市場瞠目結舌，因為輝達執行長黃仁勳 深知僅靠晶片，不足以保障該公司延續AI榮景，必須把網撒得更廣、更遠、更大，才能讓輝達持續引領風騷。

輝達不斷鞏固其在AI供應鏈 中的核心地位，是由於受到來自包括晶片供應不足引發的價格上漲、資料中心建設成本攀升以及日益負面的公眾輿論等多重壓力，讓黃仁勳沒有太多餘暇坐享AI紅利，只能加速往前跑。

輝達的投資方式比較像是散彈打鳥，對一切與AI沾得上邊的事業，都有興趣。這種作法固然失敗率不低，但只要其中有一兩家未來成了氣候，這種一網打盡式的投資就都值得了。何況拿了真金白銀，這些AI新創公司沒有理由不採用輝達的晶片和系統，進一步可以維繫輝達苦心建立的AI生態系，這就是市場中所稱輝達的「循環投資」。

根據粗略的歸納，2021年至2025年間，輝達參與了283輪融資，涉及241家不同的公司。其中近85%都是AI新創公司，包括現有競爭對手和潛在的未來競爭對手，大到像是OpenAI和Anthropic，小到員工不到十人的小公司。這些交易對輝達和接受投資的公司來說是雙贏：大多數新創公司沒有足夠的財力採購圖形處理器(GPU)，租用運算能力價格也相對昂貴。如果AI公司無法獲得足夠的GPU算力，AI的發展就會放緩，這明顯不利於輝達的業務。

因此，輝達為這些公司提供所需資金，讓它們能夠購買業務所需的硬體和平台，幫助它們獲得發展所需的運算能力。藉由投資這些AI新創公司，輝達不僅為這些公司購買輝達的晶片與系統打開了大門，而且還擴大了輝達在全球AI領域的影響力。

除此之外，輝達還大量投資各地資料中心基礎設施，目標是儘快將輝達捆綁式軟硬體解決方案，融入資料中心建置流程，以降低因電力供應延遲和成本超支等問題所導致的晶片過剩風險。

輝達為此還將觸角伸進華爾街，8月時宣布與黑石集團、阿波羅全球管理公司、貝萊德集團、布魯克菲爾德資產管理公司、高盛集團和KKR集團等六大資產管理公司合夥籌集5000億美元資金，幫助企業、超大規模資料中心和尖端AI實驗室，建造資料中心並購買關鍵硬體。這相當於在主動撒錢投資之外，再以AI晶片商品化的方式，將AI產業的風險承擔部分轉移至華爾街。

除了垂直整合外，橫向結盟更是全面出擊。輝達的AI系統不只GPU，還需要中央處理器(CPU)和記憶體晶片，因此黃仁勳與美光、南韓的三星和海力士先後簽署合作協議，又以鉅資入股多年競爭對手英特爾，為輝達生產客製化CPU。上周更是看上聯發科協助客戶設計晶片的能力，買進其35億美元公司債，徹底截斷任何AI晶片離開輝達生態系的通路。

不過輝達的擴張並非一帆風順。各地數據中心的興建，因為競爭用電用水和就業機會受到排擠，美國大眾的態度日益負面。同時AI商業化的獲利步伐比預期要慢，中國平價AI模型開始興起，使得AI泡沫之說，始終沒有退燒。

AI晶片和資料中心目前占輝達收入超過90%，如果AI泡沫破裂，除了輝達自身業務將受重創外，輝達所投資的企業也將面臨嚴重風險。輝達這種被市場高度質疑的「循環投資」，似在投資以創造自身需求，回過頭來令本業虛胖。

但平心而論，即便AI泡沫真的存在，也不會很快破裂。輝達已穩坐全球AI巨頭的寶座，其全方位式的投資除了進一步鞏固其地位外，黃仁勳散財童子式地將AI上下游產業一網打盡，表面上是致力維繫這股AI革命的動能不衰，檯面下的目標則是把整個AI產業打包成生命共同體，風雨同舟，休戚與共。