9月魔咒？ 慎防多重風險同時而至

AI重點 文章重點整理： 重點一： 9月向來是美股表現偏弱的季節，市場需防範波動加劇。

9月向來是美股表現偏弱的季節，市場需防範波動加劇。 重點二： 利率、通膨、油價與美債殖利率同步升溫，恐壓抑估值。

利率、通膨、油價與美債殖利率同步升溫，恐壓抑估值。 重點三：聯準會與主要央行會議、習近平訪美等事件增添變數。

每到9月，華爾街 總會談起「9月魔咒」。這個說法其來有自，根據投資研究機構Yardeni Research統計，從1928年到2025年，史坦普500指數的9月平均報酬率為負1.1%，是平均表現最差的月份。今年的9月也確實需要投資人提高警覺，因為在這個季節性相對脆弱的時期恰逢「多事之秋」，利率政策、通貨膨脹 、油價、債市、企業估值與地緣政治等多重壓力接踵而至，每個變化都不容小覷 。

首先要看的仍是利率。近年美股能維持高估值(史坦普500本益比約42倍)，主要是市場傾向接受川普總統的說法：通膨會降溫、聯準會 將走向寬鬆、利率會下降。但實況是長期美債殖利率居高不下，股市面臨的威脅不只是企業舉債成本上升，還有整個資產定價的思考改變。當投資人可以從債券獲得更高的回報，自然會重新衡量，是否值得為股票支付昂貴的價格。

9月的特殊，還與全球央行的會議周期密切相關。聯準會將於9月15-16日開會，除了利率決策，還會公布未來一到三年的利率路徑預測。這種前瞻性訊息往往比單次決策本身更牽動市場信心。此外，歐洲央行、日本銀行等主要央行也將在9月決定利率動向，加以之前美日聯手干預日圓、歐美施壓人民幣升值等新議題，多國貨幣政策動向集中於同月揭曉，也將放大匯率、債市與股市間的連動效應。

第二個變數是通膨與油價。能源價格若持續上升，影響不會只停留在加油站，而會透過汽油、運輸、航空、物流與製造成本傳導到整體物價。這讓聯準會陷入兩難：若經濟已出現放緩訊息，理應降低利率；但通膨若被油價推高，貨幣政策則很難寬鬆。對股市而言，最難應對的不是單純高通膨或經濟放緩，而是兩者並現。

第三個變數是美債。美國長期財政赤字及逾40兆美元的國債規模，已使債市成為投資人不能忽略的主線。只要新債供給增加、需求偏弱，長期殖利率就可能上升。表面上是債市波動，但實質的連鎖效應是房貸、企業融資、消費信貸利率與股票估值。如果市場要求美國政府支付更高利息，所有風險資產的價格都會重新定價，也代表必然的波動。

第四個變數是地緣政治，其中一個值得觀察的是中國國家主席習近平訪美。中東局勢已不穩定，美中科技與貿易競爭若升溫，半導體、工業與跨國企業也將承壓。習近平訪美若能釋出降溫訊號，例如延續經貿談判，或在科技與供應鏈問題上建立溝通機制，對市場可能形成利多。

反過來說，若會面成果不如期待，甚至因台灣、晶片限制、關稅或其他戰略問題出現新的摩擦，投資人則從期待轉向失望。尤其當市場已提前把「關係改善」反映在股價，最後若只剩象徵性握手而無實質成果，失望本身就可能轉化為賣壓。

股市是經濟的櫥窗，最終還是要回到市場結構。9月是第三季末，原本就是基金經理人檢視績效、配置風險的季節性調整時期。如今這些市場內部因素又遇上聯準會會議與美中峰會，普通的獲利了結可能演變成更大幅度的修正。當然，只要企業獲利依然穩健、AI投資沒有明顯降溫、油價受控、長期利率未再走高，聯準會也未極度鷹派，9月的波動也可能只是牛市中的正常整理。

「9月魔咒」不是預言，而是一種提醒。它提醒投資人要確認資金的屬性，對於長期閒置資金，短期波動無須過度反應；若是短期內要動用的資金，則不宜重壓在少數高估值個股。它也提醒投資人要檢視投資組合，避免過度集中。因此，與其嘗試預測是否會有「9月魔咒」，採取定期定額、分批布局的方式，或更能降低情緒化決策帶來的傷害。