移民之路愈走愈窄 美將失人才優勢

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雪城大學國際學生人數大減，招生與學費收入同步承壓。

雪城大學國際學生人數大減，招生與學費收入同步承壓。 重點二： 美國收緊CPT、簽證停留與H-1B費用，合法移民路徑更窄。

美國收緊CPT、簽證停留與H-1B費用，合法移民路徑更窄。 重點三：政策不確定性恐使人才轉向他國，美國競爭力受威脅。

長久以來，困擾美國小型學院的招生問題，現在正蔓延到歷史悠久的中型大學如紐約州 的雪城大學(Syracuse University)，尤其是國際學生的嚴重流失。2025年，該校本科生和研究生的國際招生人數，都較此前減少約一半，整體新生人數也低於預期。

史坦普全球評級2025年維持了雪城大學「AA-」的信用評級，但將評級展望從「穩定」下調至「負面」，理由之一正是招生需求指標弱於同級院校。對高度依賴學費收入的私立大學而言，多數付全額學費的國際學生流失，也意味重要的收入來源大幅減少。

就在美國大學急於爭取國際學生之際，聯邦政府卻正在收緊學生和高技能外國人的簽證。川普政府近來的移民 措施的壓力，已從邊境、遣返與庇護問題，轉移到合法移民渠道：從國際學生實習的課程實習訓練(CPT)審查，到學生簽證 停留期限的新限制，再到擬將H-1B高技術工作簽證收費，提高至10萬3265元。

對許多國際學生而言，從F-1學生簽證、到CPT、OPT、H-1B與綠卡，原是一條雖漫長卻有章法可循的留美路徑。如今，聯邦政府以防止學校濫發實習授權為由，要求CPT必須是課程不可或缺的一環。柏克萊加州大學、與洛杉磯加大等校，已暫停或限制部分申請。學生簽證又新規定，學生在美停留一般不超過四年，若要延長須另批，都大大提高了人才留美的不確定性。

對於工作簽證H-1B的高額收費；政府聲稱是為了確保H-1B只發給真正高技能人才，但外界認為，這是對企業聘用低薪外籍員工的懲罰。但政府若真擔心壓低本土勞工工資，對策應是嚴查薪資標準、懲處違規外包、提高違法成本，而非讓正常聘用高技能人才的公司，也面對近乎懲罰性的門檻。

川普上台前後，曾多次表達要「嚴打非法移民、為合法移民人才打開更多通道」，甚至一度揚言要給在美攻讀博士學位的外國人才直接提供綠卡。這些說法當時在華人群中廣受歡迎，認為川普終於要為高學歷人才「開綠燈」。

但現實遠比口號複雜。無證移民問題積重難返，絕非一道行政命令就能解決。尤其在期中選舉臨近、民調表現不佳之際，真正徹底解決非法移民問題的成本和難度都太高；相比之下，合法移民卻是一個更容易下手的目標。國際學生、簽證申請人與雇主都有明確的身分記錄，政府只要改變政策或收緊審批，就能立馬見效。

合法移民既成了最容易被政府拿來展現「強硬」姿態的犧牲者，大學更首當其衝。2024至25學年，美國大學共有117萬多名國際學生，約占全美高校學生的6%。國際學生不只是來上課，他們同時支撐校園周邊的租房、餐飲與服務業，也常是美國科研機構和企業未來的人才來源。國際教育工作者協會估計，2024至25學年國際學生為美國經濟貢獻429億元，支撐35萬5736個工作。

川普政府此前要求H-1B境外首次申請者繳納10萬元費用，已被法院暫停執行。但這場爭議所產生的「寒蟬效應」，讓國際學生擔心畢業後的OPT是否還能順利，也因此重新考慮是否要到美國留學。對企業來說，簽證政策反覆、聘用成本增加，也讓企業在招募和培養外籍員工時更加謹慎。

如果美國持續向國際人才釋放消極信號，最優秀的學生可能在選擇留學目的地時便轉向加拿大、歐洲、新加坡等地；即使在美國畢業，也將選擇前往其他國家工作。

不少外國學生來到美國，曾相信自己有機會留下來的，而讓人看得到未來的預期也是美國制度的一部分，才建立起了美國的科技與經濟優勢。如果在保護國家的名義下，連願意來這裡讀書、工作、創業的人都望而卻步，那美國終將失去它最難取代的競爭力。