華許與貝森特相背 堅持升息壓通膨

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華許在傑克森洞暗示通膨仍頑強，聯準會重心將放在壓低物價。

華許在傑克森洞暗示通膨仍頑強，聯準會重心將放在壓低物價。 重點二： 他淡化市場對降息期待，顯示下次FOMC會議可能再度升息。

他淡化市場對降息期待，顯示下次FOMC會議可能再度升息。 重點三：貝森特干預債市難改殖利率走勢，聯準會與財政部立場明顯分歧。

聯準會 主席華許 上任後，雖因缺乏清晰政策而飽受批評，但終於向市場亮出了底牌。他於懷俄明州傑克森洞舉行的央行行長和政策制訂者年度會議上的政策談話中表示，物價上漲速度超過多數人的預期，仍是聯準會的工作重點。

美國財政部長貝森特 上周宣布擴大長期國債回購，大動作干預市場，華許雖未明確作出回應，但他在演說的字裡行間卻表達出了完全不同的立場。華許的極致克制和貝森特的干預主義，體現出這兩位美國金融經濟領導人截然不同的政策風格。

華許表示，儘管最近的通膨數據優於預期，但並不代表基礎走勢已顯著改善；「鑒於通膨正高於2%的目標，所以聯準會現在的首要之務擺在物價」，這番言論被外界解讀為更加偏向鷹派，引發升息預期。

在貝森特宣布干預債市後，長債殖利率一度短暫下跌，但很快又回升至原有水平。理由很簡單：強勁的經濟成長、頑固的通膨、聯準會可能升息，以及包括人工智慧(AI)驅動的企業借貸在內的大量債券供應，加上不斷擴大的財政赤字，才是推高債券殖利率的真正原因，而非貝森特所指的市場失衡。

貝森特出人意料的舉動讓市場十分擔憂，僅因殖利率上升就干預國債市場，從來不是一個令人信服的理由，反而顯示美國財政部反覆無常、異想天開與急就章。如果貝森特繼續試圖控制全球最重要的債券市場殖利率，那就等於承認華盛頓公開對債務可持續性感到擔憂。

正因貝森特太在乎長期美債殖利率，讓這次干預債市的舉措沒有任何實際的「市場」依據，然而貝森特出的考題，華許並未直接回答。

立志改革聯準會的華許上任後就公開宣示不再公布「前瞻性指引」，並再三強調希望縮減多年來透過激進量化寬鬆(QE)累積的資產負債表。在28日的傑克森洞央行年會演說中又點明通膨依舊頑強，幾乎等於昭告天下，聯邦公開市場委員會(FOMC)下次開會就要升息。

這些都在證明：華許不太可能維持短期利率穩定，甚至不會實現川普總統殷切的降息期許，與貝森特降低利率的目標根本背道而馳。

為免市場自行錯誤解讀，華許在演說中特別強調：持續65個月的高通膨完全是聯準會的責任，因此必須確信潛在通膨正明確朝著2%的目標邁進，否則，聯準會「還有很多工作要做」。

華許並解釋為何自己就任後沒提供前瞻指引；「聯準會少說話，對外溝通目標更明確、更能達成目標。我們是否有履行職責可能被問責，那是聯準會公信力唯一真正的考驗」。一貫堅持市場自由發展的華許言外之意，正是面對持續的高通膨的聯準會，肯定會採取適當的應對措施。股市和債市雖然沒有等到華許的「前瞻性指引」，但它們的確得到了聯準會明確且堅定的壓低通膨的目標。

川普政府希望在11月關鍵的期中選舉前降低借貸成本，以減少輿論壓力，提振低迷的支持率，迫使貝森特匆促出手控制殖利率，結果效果杯水車薪，也讓全球把目光焦點全部都移轉至華許在傑克森洞的演說。但華許這種聯準會不干預市場、放棄公布前瞻性指引的決定，加上貝森特為抑制長期殖利率而採取的干預措施，自然而然給人一種聯準會與財政部「唱反調」的印象。

因此當華許以聯準會將應對居高不下的通膨，作為對貝森特干預的無聲回應時，就已表態聯準會不會以協助紓解債務壓力為目標，來實施貨幣政策，利率的主導權不在財政部而是聯準會，財政部最好放棄進行新一輪干預債市的念頭，並敦促國會和總統認真考慮如何遏制聯邦赤字上升趨勢，無論是削減開支、增加稅收，還是兩者並行。但無論如何，這都不可能在2026年期中選舉前發生。