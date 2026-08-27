最高法院開綠燈 影響川普選舉布局

最高法院六位多數保守派大法官 25日裁定，川普 總統的行政命令與郵政總局隨後制定的郵寄規則，還未達到損害各州利益的階段，因此下級法院法官無權阻止川普行政令。雖對川普政府有利，但時間緊迫，各州可能來不及實施新規則，最後恐落得如少數自由派大法官批評，徒增混亂而已。

今年3月川普簽署行政令，禁止郵差遞送任何不在選民名單中的選票，在選票信封上加貼條碼和其他強制性設計標誌，還指示司法部優先起訴任何非法分發選票的人。

川普政府主張，投票 是公民神聖職責與私人行為，選民只有在投票當天，才能在封閉投票站內秘密投票。郵寄選票讓選民在家填寫選票，會受到家人等與政治壓力影響，開票計票會延宕或被操控，還有郵寄失誤等問題，都可能讓郵寄選票失去公信。川普自認是選舉舞弊受害者，聲稱郵寄選票會導致選舉舞弊，所以堅持改變郵寄選票制度。

事實上，各州雖發現一些舞弊和非公民投票的案例，但完全不是川普聲稱的那般泛濫。麻省理工學院選舉實驗室和布魯金斯學會等獨立機構都指出，郵寄選票的選民詐欺案例極少見。民主黨及川普批評者認為，共和黨這些所謂改革措施，實質上打壓少數族裔與弱勢群體的投票意願與權益，違法違憲，侵犯民權。

川普總統3月行政令一出，激起多起訴訟挑戰，從麻州到加州等共有23個藍州和哥倫比亞特區向聯邦法院提訴。期間不同的聯邦法官做出相互矛盾的裁決，各案進度不一，但都須在期中選舉前至少兩個月前定案，以利各州盡快展開選務規畫。

由歐巴馬總統任命的麻州聯邦法官塔爾瓦尼(Indira Talwani)裁定川普行政令「在法律上無效」，因此必須喊停；理由是憲法並未賦予總統或聯邦機構在選舉管理方面任何明確的權力，這是州政府權限範圍。但川普政府認為行政令是「保護選舉」，立即上訴最高法院。

在大法官審議期間，美國郵政總局21日遵守川普行政令，公布長達95頁的郵寄選票法規，要求各州將收到選擇郵寄選票的選民姓名和地址提交給郵政總局，作為在該州投遞選票的條件。

最高法院並沒有裁決川普行政令是否違法違憲，卻用川普行政命令尚未實施為由，裁定提起訴訟的各州，無權挑戰該行政令。最高法院此裁決堪稱取巧曖昧，未來各州若執行川普行政令，不一定合法。

六位保守派大法官這種無作為且不負責的裁決，氣炸反對意見的三位自由派大法官。大法官傑克遜說，「(保守派)同僚缺乏對形勢的認識，給選舉添亂。」

不過，最高法院24日的裁定，仍給川普政府開了後門。保守派大法官雖未裁決原行政令的合法性，但立場已經很明顯：總局的郵寄法規已公布了，各州先執行看看。最高法院的裁決，無疑是有利於川普政府的。

但不利川普政府的是，期中選舉時程已逼近，許多州向海外選民與軍人選民寄選票，都還是沿用現存的郵寄選票選辦法，而非郵政總局頒布的新辦法。

保守派大法官綠燈已開，目前尚不清楚各州在期中選舉前，如何落實川普的行政令要求。而川普念茲在念茲的「投票身分法案」仍卡在參院動彈不得，共和黨原來想靠選務「改革」，鞏固國會多數地位的盤算，恐怕也難以實現。