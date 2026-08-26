五個關於「經濟D-Day」的質疑

上周三，川普 宣布將對伊朗 採取「前所未有的經濟戰與孤立」，並將其比擬為「經濟版的諾曼第登陸(D-Day)」。次日財長貝森特 更脫口直言，要「讓這個政權垮台」。

本周一，貝森特進一步揭曉，這次「經濟放逐行動」的制裁框架，不只針對伊朗，還納入與其往來的他國企業、銀行、政府等「協助者」；貝森特稱將「限期」各國配合，但未交代日期，只說美國「耐心並非無限」。

這次範圍看似無所不包，把「數位資產、科技、黃金、航空、海運」列為制裁範疇；同步公布近60個制裁對象——涵蓋在阿聯、香港、中國、新加坡、歐洲等地的核子與飛彈技術採購、石油銷售網絡，以及伊朗網路作戰要角。

貝森特還對盟國施壓，警告盟國只能二選一：「站我們這邊、還是與我們對抗，現在是做出決定的時候」，檄文更是慷慨激昂，但留下五大疑問：

一、伊朗早已受到制裁近半世紀，美國還能夠有哪些有效手段？1995年後美伊兩國正常經貿幾乎中斷，2010年代又對其金融、石油、航運、金屬與軍工網絡層層封鎖。這次擴大次級制裁，重點在施壓與伊朗合作的實體收手，把壓力轉嫁到德黑蘭。但若這些實體寧可扛著美方制裁也不配合呢？例如伊朗九成以上的出口原油到中國，但北京可讓對美曝險度低的小型金融機構、煉油廠等繼續交易，替伊朗留活路。而且就算真能把伊朗經濟打爛，也不保證德黑蘭會讓步，遑論令政權垮台。

二、制裁範圍究竟多新、多廣？這次列出近60個制裁對象，仍運用既有的反擴散、反恐、網攻、石油與金融制裁工具，本質上是把舊網收緊補強；點名的五大領域中，「黃金、海運、航空」也與過去制裁命令高度重疊。至於新增的「科技」涵蓋哪些產業？「數位資產」又追到哪些層級？邊界仍沒說清楚。

三、當前美國能否扛得住經濟戰的後座力？上周，聯邦總債突破歷史性的40兆，30年期公債殖利率觸及5.34%。經濟戰升級很可能重新拉高油價、航運與保險成本，反過來推高美國通膨。貝森特威脅，要將與伊朗做生意的對象「逐出美元體系」，也可能迫使各國轉向人民幣、黃金、數位資產，發展其他清算機制，反過來削弱美元地位。貝森特霸氣宣稱「沒有人能豁免於美國制裁」，卻也反問「何必炸掉全球金融體系」，透露美方也在對此權衡。

四、川普有多少落實決心？過去川普多次揚言極限施壓，卻常在臨門一腳時打折或轉向，甚至引來外界對 「TACO」(川普總會退縮) 的嘲諷。美國敢制裁香港的空殼公司、小型煉油廠與影子油輪，但真的敢開鍘中國大型銀行嗎？在一個月內，習近平就要訪美，川普真會為伊朗與北京全面硬槓嗎？周一記者會上，連貝森特都說當前只是「警告射擊」，最後會否真開槍、會打誰，仍存懸念。

五、國際上誰會跟進？早先川普發動伊朗戰爭，一意孤行，國際上質疑聲眾；這次發起經濟戰，也未獲盟國迅速響應。偏偏這次行動要有效，靠的是各國共同孤立伊朗。但初期僅有以色列呼應，以及阿聯早一步切斷對伊往來，目前中國公開反對，土耳其、伊拉克仍未表態；沙烏地與法國兩大美方夥伴仍強調應談判解決；巴基斯坦與阿曼則忙著斡旋。川普想打出經濟上的D-Day，卻沒能像1944年的羅斯福那樣，先建起齊心的盟軍。

那川普何以還會下這步險棋？關鍵可能不在伊朗戰場，而在國內選局。近期民調顯示，美國只剩三成多民眾仍支持對伊戰爭，川普選前難以承受軍事加碼的代價；認輸棄戰，又等於承認過去半年打了一場「無謀之戰」。此刻，唯一保有強硬姿態，同時減緩軍事投入，且在選前看似有對策的選項，就是旗鼓喧天地宣告一場「極限經濟戰」。