川普關稅還有用嗎？加拿大給世界答案

美加貿易戰再度升級，川普 總統決定對約200億美元的加拿大 商品加徵五成關稅 ，涉及酒類、乳製品、農產品、家具、冰球桿等多項產品，而加拿大總理卡尼也跟進宣布，將自9月8日起對美國商品採取「1比1」報復性關稅。這場衝突最值得關注的，不只是美加之間的貿易爭議，而是當全世界已經愈來愈熟悉川普的談判模式後，關稅施壓是否還能發揮過去的效果？加拿大這次選擇正面回應，又會不會成為其他國家觀察美國極限施壓策略的重要案例？

川普的算計其實並不難理解。第一，川普相信，美國龐大市場對加拿大具有不可替代的吸引力。加拿大對美出口占其對外貿易比重超過七成，產業鏈也與美國深度整合，市場就是美國最大籌碼，只要關稅壓力夠大，加拿大終究會讓步。這種想法背後，是一種典型的美國優越感：美國認為別人需要美國，多過美國需要別人。

第二，川普需要轉移政治壓力；美伊戰火未熄，荷莫茲海峽與油價壓力持續牽動通膨風險。當川普難以宣布戰爭勝利時，就需要另一個舞台，讓美國選民看到他仍在主導世界局勢。若能逼迫渥太華低頭，就能被包裝成「美國又贏了」。換言之，關稅戰不是最終目的；加拿大認輸，美國宣告勝利，才是政治目標。

問題在於，川普的關稅牌已經逐漸被看穿。過去一年，美國不斷以關稅威脅各國，先升高、再暫停、再談判、再調整，手段看似強硬，效果卻開始遞減。最高法院今年2月也裁定川普以緊急經濟權力徵收的部分關稅違法，後續牽涉龐大的退稅與法律爭議。這讓外界更加懷疑，川普的關稅政策究竟是長期戰略，還是短期政治表演。

對川普來說，更麻煩的是，美國民眾也未必埋單。緬因州參議員柯林斯就公開要求白宮考慮關稅戰對美國產業和消費者的負面影響。密西根、緬因、北達科他等州與加拿大貿易高度連動，原物料、能源、農產品與製造業供應鏈都離不開加拿大。對這些地方而言，關稅不是抽象的談判工具，而是成本、訂單、就業與生活壓力。川普團隊中確實有許多熟悉金融市場與談判策略的菁英，他們能讀懂報表與數字，卻未必真正理解地方對關稅戰時的焦慮。

當然，美國仍有壓倒性實力。加拿大可以反擊，卻無法假裝不依賴美國市場。加拿大絕大多數商品出口都流向美國，若貿易戰長期化，加拿大承受的經濟壓力確實可能大於美國。這就是為什麼卡尼政府並非沒有讓步空間，只是不能在川普的羞辱式施壓下輕易妥協。

這正是川普誤判之處。加拿大不是不會算經濟帳，而是也要算政治帳。卡尼能夠上台，很大一部分來自他敢對華府強硬、捍衛加拿大利益的形象。川普若一再以「第51州」式語言嘲諷加拿大主權，又用關稅相逼，反而會讓加拿大民意更加反美，使卡尼更難退讓。外交不是只有數字，也有尊嚴；談判不是只有壓力，也要給對方下台階。

因此，未來值得觀察的，不是誰課多少關稅，而是雙方如何找台階。加拿大會不會真的讓報復性關稅全面生效？美國是否再度提出折衷方案？如果加拿大承受壓力後迅速退讓，川普的極限施壓模式將再次獲勝；但如果加拿大撐住，而且最後迫使美國修改條件，那麼世界各國得到的訊息將完全相反：面對美國，第一時間不要低頭或許是最佳策略。這才是這場美加關稅戰最大的國際政治意義。

美國的實力依然巨大，川普手中的牌也遠比卡尼多；但大國真正展現外交實力之處，從來不是證明自己有能力傷害別人，而是如何把力量轉化成可以持續的政治成果。川普想測試加拿大，卻也讓加拿大反過來測試美國的關稅策略。關稅生效日前，美加兩國給出的答案，不只加拿大人關心，全世界也都在等著看。