川普疫苗新政 何以一意孤行？

8月10日，川普 總統簽署了14420號行政命令，替聯邦政府建議的兒童常規疫苗 提供新的「黃金標準」，把原本涵蓋17種疾病縮減為11種，並將A/B型肝炎、腦膜炎雙球菌、流感、輪狀病毒等疫苗降級為「高風險族群推薦」或「醫病共同決策」。其同時要求將推行數十年的MMR三合一疫苗，在有麻疹 、腮腺炎、德國麻疹單價疫苗時拆分施打，並建議分次就診接種。

川普政府宣稱，此舉旨在保障家長選擇權，並能讓美國對齊部分歐洲先進國家一一特別是丹麥的精簡模式。然而，這紙命令一無醫界學界背書，二無多數民意支持，旋即引起各方反彈與焦慮。

其實自川普重返白宮，並任命「MAHA」 (讓美國再次健康)旗手小羅伯甘迺迪(RFK Jr.)出任衛生部長以來，疫苗爭議就未曾停歇，他宣稱同時接種多種疫苗或MMR疫苗與自閉症有關：去年5月甘迺迪未經疫苗諮詢委員會(ACIP) 審議，就片面刪除對健康兒童與孕婦接種Covid疫苗的建議；6月其更撤換ACIP全體17名委員，而新委員的任命程序、意識形態立場與專業資格均存爭議；8月，CDC主任莫納雷茲(Monarez)也因疫苗政策歧見，遭白宮開除；到今年1月官方更公布新備忘錄，刪減兒童免疫接種的建議清單。

上述操作遭到醫界的強力反制。早在去年7月，美國兒科學會、內科醫師學會、公衛協會、傳染病學會等共同控告甘迺迪違法專斷。今年3月麻州聯邦法官裁定：川普政府撤換ACIP與改動疫苗政策的程序，可能違反《行政程序法》與《聯邦諮詢委員會法》，並暫停1月公告的新接種時程、新任ACIP委員職務與其先前表決。本案仍在上訴，而川普8月這道行政命令，形同繞過司法的「另闢蹊徑」。

這紙命令旋即引爆各界批判；美國醫學會指出，在缺少可信證據下更動已證實的接種時程，將削弱公眾信心。兒科學會會長也說，當前麻疹病例創下35年來新高，川普這項命令「讓人沮喪且危險」。感染症醫學會更強調：疫苗建議本應「由合格專家，循既有透明程序，秉持最佳科學證據」擬定；而這道行政命令三者全無，連世衛組織都表態，捍衛既有科學程序與研究證據。

雖然有部分民間反對施打疫苗，但大部分民意並不支持；2月《華盛頓郵報》、ABC與Ipsos民調詢問是否支持「川普政府減少兒童疫苗推薦」，反對的53%遠勝於支持的21%。許多地方政府更已「脫鉤」；有約30州級行政區，在3月法院介入前就已表態，不會完全恪遵川普政府強推的疫苗時程。連疫苗藥商都提醒：沒有任何科學證據證明拆分MMR更安全；況且美國目前根本沒有核准上市的單價疫苗， 若要重建製程、試驗，再走過FDA審批，必將耗時多年。

就算是「對齊先進國家」這種說詞也經不起檢驗。歐洲多數國家建議疫苗都在15種以上，也未拆分MMR施打；連曾因舊型疫苗安全問題停用MMR的日本，今年也已批准新版MMR疫苗施打。川普經常攀比的丹麥模式，更是建立在其有全民健保、就醫方便、產前篩檢普及等前提下；美國並無同樣條件。

那麼，川普政府何以一意孤行？其政策一意孤行，其實反映三種意識形態：一、右翼保守派主張個人醫療自由，反國家強制干預；二、左翼環保進步派對工業化、汙染、人工化學物質的抗拒；三、跨越左右光譜，反菁英、反建制，不信任專家的民粹主義。

在Covid疫情期間，三種態度匯流，凝聚成對抗公衛官僚、強制命令的聯合戰線，鼓動疫苗懷疑論的氾濫，更形塑了疫後MAHA議程與川普公衛政策，只不過現代公衛政策，終究應回到專業判斷與民意授權兩大基石，而不應該被執政者的意識形態綁架。