追尋新時代仙丹 胜肽注射與人體優化

美國社群媒體上近來掀起了一陣新的身體管理風潮：植入裝置時刻檢測自己的血糖、注射藥物抑制食慾減重 、再到醫美診所「調校」身體、延緩衰老。而其中最吸睛的，莫過於胜肽(peptide)注射。從健身房 蔓延至矽谷 社交圈，胜肽被包裝成更瘦、更緊實、更少皺紋、甚至更長壽的捷徑。

胜肽是由胺基酸組成的短鏈，人體本來就會製造；合成胜肽也早已是現代醫學的重要工具。胰島素，以及近年引發減重熱潮的GLP-1類藥物Ozempic都是胜肽的一種。Ozempic的成功尤其改變了公眾觀念。原來藥物也能改變我們的外形，然而生物駭客(Biohacking)的門也就此打開。

所謂生物駭客，指的是像駭客改寫程序一樣，利用技術、藥物或化學物質等改善身體和精神狀態。但要升級身體，駭客首先需要打開身體原本封閉的系統，胜肽注射便是其中一種頗為有效的方式。其中，BPC-157被生物駭客社群視為能加速肌腱、韌帶與軟組織修復的「修復胜肽」；TB-500則被宣稱可促進細胞修復、改善運動後恢復能力；GHK-Cu則被廣泛用於抗老與美容領域。

然而，醫學上的胜肽藥物有美國食品暨藥物管理局(FDA)核准及嚴謹人體試驗支持，但網路上兜售的胜肽卻並非如此。這些胜肽聲稱可燃脂、增肌甚至逆轉老化，往往沒有臨床證據支持。這些產品基本由海外廠商生產，在灰色網站以「僅供研究」名義銷售，再經網紅、健身教練甚至個別診所轉介給消費者。

在注射胜肽改造身體之前，人們必須先相信自己的身體存在某種「需要修正的缺陷」。在今天，打開Instagram、TikTok或小紅書，每條貼文都是近乎完美的身材和臉孔。即使我們知道那些照片可能經過濾鏡、修圖或精心挑選，仍可能讓這些人工製造出的形象逐漸內化，成為衡量自己的標準。

而當這種「不完美」逐漸被重新定義為病理性的問題，市場也開始提供各種答案。科技樂觀主義者相信，世界上的問題都可以被量化、拆解並重新設計。近年來，這種焦慮也延伸至人體，Google母公司Alphabet創辦Calico，旨在研究衰老機制；Jeff Bezos投資抗衰老公司Altos Labs；企業家Bryan Johnson更是投入數百萬元為自己打造「Blueprint」計畫，試圖透過飲食、運動、睡眠、藥物和大量生物指標追蹤，降低自己的生物年齡。

國會於1994年通過「膳食補充劑健康與教育法案」(DSHEA)，降低了補充劑企業在上市前證明產品安全性與有效性的要求。此後，人體優化成為一個巨大市場，美國保健品市場快速膨脹，如今規模達數百億元，但市場中也充斥著大量功效未經充分驗證的產品，消費者往往難以判斷其中成分是否有效。

如今，類似的情況再次出現在勝肽市場。支持者認為，成年人應該擁有選擇如何改善自身身體的自由；美國衛生部長小羅伯特甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)便是胜肽的支持者。但FDA科學家與部分公共衛生專家則擔心，這些勝肽最大的問題並非已被證明有害，而是長期安全性仍存在未知。例如，部分用於促進組織修復的胜肽，理論上可能影響腫瘤發展，但目前缺乏足夠的人體研究確認其風險。

秦始皇統一六國之後，晚年開始熱衷於尋找長生之術，然而，他最終仍未能逃脫生命的限制，後世認為，他服用的一些所謂「長生藥」可能含有汞、鉛等重金屬，反而可能加劇健康損害。

今天，人們不再尋找仙丹，而是追蹤生物指標、調整飲食、注射實驗性療法，希望透過科技延緩衰老、改造身體。未來的人體優化，更可能透過市場和社會競爭，強化我們對於身體的不滿和焦慮，為了追逐某種被社會定義的美，不斷投入時間、金錢與精力，甚至接受痛苦的身體改造。