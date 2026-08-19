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重新定義江朱時代 習近平想留下什麼

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北京近日舉行江澤民誕辰100周年紀念活動，習近平在講話中高度評價江澤民，不僅肯定其推動改革開放、發展社會主義市場經濟及提升中國國際影響力，也罕見提及1989年政治風波期間江澤民維護中共中央決策的角色。更值得注意的是，習近平把江澤民的歷史功績與今日中國面對的挑戰連結起來，強調要以「不屈不撓的鬥爭精神」面對「驚濤駭浪」，堅決維護國家主權、安全與發展利益。很顯然，這場紀念活動不是單純回顧歷史，而是在重新定義歷史。

尤其前總理朱鎔基也在日前辭世，導致中國社會對「江朱時代」的集體記憶突然被喚醒；當然九零年代中國發展快速並非沒有代價，國企下崗潮、貧富差距擴大、腐敗與政治改革停滯，都給當代中國留下深刻問題；但對不少中國民眾而言，那同時也是經濟高速成長、外資大量進入、民營企業發展、中國加入世界貿易組織，更重要的是，社會普遍相信「明天會更好」的時代。

當人們重新回憶起江朱，也一定會比較現在；會思考為什麼當年能大幅推動改革？為什麼能釋放市場活力？為什麼地方官員敢招商、企業家敢投資，外國公司也願意押注中國？這些問題一旦被更多人討論，對習近平而言就不只是歷史問題，也是現實政治問題。

事實上，習近平此次講話其實已經給出答案。北京希望人們重新認識的江澤民，不只是改革開放的領導人，更是維護中共領導、政治穩定與國家安全的領導人。從這套敘事來看，1989年的政治控制與1990年代的經濟改革並不衝突，而是同一治理邏輯的兩個面向：先穩住政治領導中心，再推動經濟發展。此重新定義，對已經超越任期限制的中國領導團隊來說極為重要，可是問題是，今天中國面對的挑戰，早已超越江澤民時代的中國。

江澤民接班時，同樣面對西方制裁、蘇聯解體與亞洲金融危機，但當時國際政治的大方向仍是全球化；美國與歐洲即使對中國政治制度有所疑慮，仍普遍認為把中國納入全球市場符合自身利益。2001年加入WTO，就是江朱時代最具象徵性的歷史成就。中國以改革換取市場，以開放換取發展。

今天的環境卻幾乎相反。中國經濟、科技與軍事實力提升後，美國已將中國視為主要戰略競爭者。科技管制、關稅、供應鏈重組，加上台海與南海安全議題，使經濟與安全愈來愈難分開。江朱時代思考的是如何進入全球體系，習近平時代面對的則是，如何阻止全球體系降低對中國的依賴。

而中國的壓力也不只來自外部；房地產困境、地方財政、人口下降、青年就業、民企信心與外資觀望，都無法單純以美中競爭解釋。北京當然可以強調外部風險，但也必須必須告訴百姓，中國是否還能創造下一波足以改變社會預期的改革與成長？

毫無疑問，官方可以決定如何紀念江澤民，也可以重新詮釋江朱時代，但人民最後記住什麼，往往取決於今天真實的感受，所以，北京的挑戰，不是如何引導人們回憶江朱，而是想要創造出什麼樣的未來？

是中國證明自身制度、經濟與科技能力足以承受美國壓力，成為全球科技龍頭，甚至改變國際秩序？還是北京反覆強調的「國家完全統一」，在台灣問題上留下決定性的歷史成果？達成這些目標的難度與代價不同，但如果能達成任何一項，都能算是留下了習近平時代的歷史成就。

歷史可以重新詮釋，記憶可以被引導，但一個領導人的歷史位置，最終仍取決於他留下了什麼成果。換句話說，世界看見北京告別江、朱時代，不能只看北京重新定義過去，而是警覺習近平可能已經在找尋自己可以被歷史記住的成果。

江朱時代已經翻頁，習近平時代的終章則還在規畫，這才是江澤民百年紀念之後，真正值得全世界仔細觀察的重點。

精華 FAQ

  • 他想把江澤民塑造成既推動改革開放、又維護中共領導與政治穩定的領導人，強調政治控制與經濟發展並不衝突，而是同一套治理邏輯的兩個面向。

  • 因為江朱時代常被記憶為經濟高速成長、外資湧入與市場活力釋放的年代，這會讓民眾比較當下，進而追問今天為何難再創造相似的改革與成長。

  • 不只是如何詮釋過去，而是如何創造未來成果，包括能否承受美國壓力、成為全球科技龍頭，或在台灣問題上取得決定性進展，藉此留下歷史定位。

習近平 江澤民 中共

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