「空軍一號」變裝記 專機成「餌機」？

一架波音 巨型飛機只是一架可以搭乘百餘人的大型商用客機，一旦美國總統登上，意義與份量完全不同，代表美國總統和聯邦政府的權威和隨時發號施令的全球影響力，任何搭載總統的美國空軍飛機就是「空中白宮」。如今「空軍一號」在川普 總統手中竟然被貶為「餌機」，而且機上的人都差點做了替死鬼。

川普總統7月赴土耳其出席北約峰會後，按計畫取道英國加油返美，但這個行程竟變成「空軍一號變裝記」；「華盛頓郵報 」10日獨家報導，北約峰會結束，川普總統依計畫搭上舊的「空軍一號」，私下卻以靠在機旁的餐車為掩護，秘密換乘一架較小的空軍C-32A運輸機，飛抵英國後，再換乘最新卡達提供波音飛機「空軍一號」返回華府。

隨行白宮記團以為川普與他們同乘「空軍一號」，對川普臨時下機換機的行蹤毫不知情，還依指示「拉下機上窗戶幃幕」避免燈光外洩，以策安全。殊不知川普已另外換機離開。

媒體曝光後，白宮與川普本人的反應說辭，前後不一，解釋更是漏洞百出。特勤局解釋，接獲伊朗謀殺攻擊情報，反應部署時間極短，選項有限。為保護總統安全所做的安保措施，各界可以理解，但是面對外界質疑的事後解釋，則是荒腔走板。

總統乘坐的飛機理應使用「空軍一號」這個名稱，但作為「餌機」，起到掩護川普真正座機的作用，卻是史無前例的。餌機照常起飛，機上還有國卿魯比歐、財政部長貝森特等多位重要政府要員，以及十多位毫不知情的隨團白宮記者。

首先，這是一件極為嚴重的國際事件。土耳其做為北約峰會東道主，理當負責出席國家領袖的安全，卻對刺殺攻擊，無能為力。美國情治人士消息指，此情報來自以色列，伊朗特工可能會使用肩射飛彈，擊落空軍一號，而且伊朗特工已掌握川普在安卡拉開會下榻的酒店。中情局雖認為情報可信度有限，但特勤局不敢掉以輕心。。

華盛頓郵報曝光換機的原因是，「有知情人士看不下去」，白宮事隔一個月仍佯裝不知，直到11日，川普總統才承認換機，被迫說明。其中最難解釋，至今無法也沒有說明的是，為何國務卿魯比歐與財政部長貝森特，被用做「誘餌」。最新引用「不具名官員」的報導都指，魯比歐國務卿對川普總統換機一事已知情。換言之，英勇的魯比歐與貝森特，明知自己所搭乘的專機很可能被擊落，還仍然勇敢登機。是否「奉命」登機，甘為誘餌？

伊朗攻擊的情報若可靠到迫使川普換機，他重視魯比歐貝森特米勒等官員珍貴性命的話，就應下令他們比照自己換機，但他並沒有，這只有兩種可能：伊朗攻擊的情報可信度低，或是川普根本無視國家重臣性命，棄之如敝屣。

到底何人做出如此荒唐換機分配決定，白宮要對外說清楚。這件事的嚴重性在於總統萬一遇害後的臨時總統權力繼承，本來的接班順位依次是：副總統、眾院議長、參院臨時議長；再來就是第四與第五順位的國務卿與財政部長了。

如果特勤局研判川普乘機不安全，飛機上其他人也同樣不安全，即使沒有隨同川普換機，這些人至少有權知道，即使當時不知道，事後也應該瞭解。

雖然目前法無明文規定要求白宮隨時知會國會有關總統的行蹤，於情於理，國會參眾兩院領袖應有在事前事後被白宮通知的權利，參院民主黨領袖舒默已要求川普政府向國會通報特勤局此次換機接回總統的行動。

就事論事，換機事件正值美伊戰爭接近六個月之際，川普曾在2024年7月遭遇暗殺未遂，此後，特勤局特工又挫敗兩次暗殺企圖。這次特勤局海外保駕成功，的確無可厚非，但整體規畫漏洞百出，事後也沒善盡說明之責，是值得嚴肅檢討的。