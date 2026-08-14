川普要救日圓 究竟誰來埋單？

日本為搶救貶至40年來的日圓，近日與美國聯手進場干預匯市，一度讓1美元兌換的日圓匯價從164升至155，但兩周之後又貶回159，抹去半數升幅。耐人尋味的是，美國拿來買日圓的不是美元，而是歐元，這種非常規模式讓歐盟 官員震驚，甚至感覺被背叛。

這場干預事件的背後原是一場利益精算：日本要阻止日圓失速，美國不希望美債受到波及，歐洲卻莫名成了分擔成本的第三者。這場匯率 攻防值得關注的已不只是日圓匯率，而是當全球三大貨幣彼此牽動時，究竟誰在埋單？又會帶來那些影響？

日圓疲弱是長期累積的結果，低利率是果，也是因。日本維持超低利率多年，美國利率則高出一截，兩國十年期公債殖利率相差逾1.8個百分點，全球資金因而蜂擁借便宜的日圓，再投入高報酬的美元資產。資金不斷從日圓流向美元，日圓自然走弱。

問題在於，日本銀行(央行)面對升息進退兩難，若升息太快，企業、家庭與政府的借貸成本會增加；不升息，弱勢日圓會推高能源等進口價格。尤其日本國債已達國內生產毛額(GDP)的兩倍，更使日銀瞻前顧後。也因此，日本雖已告別超低利率時代，卻不太可能像美國前幾年對抗通膨時那般大步升息。市場似乎也認定美日利差不會迅速消失，利差交易雖可能因干預而暫時受挫，但只要大勢不變，套利仍會捲土重來。

這次之所以特別是，美國進場干預，而且是「賣歐元、買日圓」。常規來說，既是讓日圓對美元升值，應是賣美元、買日圓，但美國的盤算是，若直接賣美元，等同美國政府向市場釋放「美元太強」的訊號；改以持有的歐元換取日圓，仍可提供日圓買盤，卻不必拿美元開刀。

更重要的是美國公債。日本是美債主要海外持有者之一，如果日本為籌措救市資金而大量處分美元資產，美債就可能面臨賣壓，導致美債殖利率上升，其影響鏈會一路傳導到房貸、車貸、企業融資，甚至美國政府的利息負擔。

從這個角度看，美國協助日本，不只是「救日圓」，也是在「救自己」。既是「救自己」，如果賣美元來執行，效益豈不打折？對美國來說，這是一筆精密的交易；問題是，美日降低了自己的壓力，卻將壓力轉移到歐洲，傷害了美歐既有的信任基礎，可能影響日後的協作。

弱勢日圓的套利風險更是不容忽視。多年來，日本幾乎是全球廉價資金的重要來源。投資人借入低息日圓，再投入美股、美債或其他高報酬資產，只要情勢不變，這門生意就可持續。但一旦日本加速升息或日圓走強，原本借日圓投資海外者就可能需要平倉，例如賣股票、債券。

由於許多部位藏在期貨及新金融工具中，套利交易的規模無法有效估測，平時看似風平浪靜，一旦同時湧向出口，市場流動性就可能出現問題，引發連鎖效應。因此，日本近期貨幣政策的變化，透過套利資金與槓桿放大後，完全可能變成紐約、東京乃至亞洲股市共同承受的震波。

對生活在美國的華人而言，這並非遙遠的國際金融遊戲。401(k)、IRA若集中於美股，全球資金去槓桿化效應會反映在退休帳戶上；房貸利率與美債殖利率相連，日本持有美債的動向會影響家庭的負擔；經常往亞洲匯款、赴日投資者，更須考慮匯率變化。貨幣政策與民眾的關係雖非直接，但仍會跟著利率、物價與資產價格走進每一個家庭。

匯市干預可以買時間，但買不到永久的平衡，最終仍是回歸問題本質。這場干預事件說明了國際金融沒有免費的救援。當美、日、歐都開始算計承擔成本時，真正需要警惕的，就不再只是日圓，而是全球金融體系下一次重新定價會從哪裡開始。