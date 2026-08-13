伊朗、加薩與黎巴嫩停火 川普問題出在哪

7月30日川普宣布，其主導成立的和平理事會(Board of Peace)已就哈瑪斯與加薩 其他武裝團體「全面解除武裝」達成協議，以色列也應隨哈瑪斯繳械逐步撤軍。然而在川普宣布「歷史性突破」後，以色列卻持續空襲加薩，而且官方沉默不表態，直到8月9日總理內唐亞胡公開表示拒絕和平理事會的「15點計畫」，罕見展現與美方分歧。

7月美伊停火破局時，本報社論曾分析道：成功的停戰協議需具備「可驗證的承諾、具公信力的第三方監督、違約的明確定義、合乎比例的反制、緩衝區與力量分隔」等要件，如以同標準檢視加薩「15點計畫」，其實較美伊停火協議相對成熟。

在關鍵的第三方核查機制上，加薩方案由美國、埃及、土耳其、卡達四個擔保國、和平理事會代表，以及國際維穩部隊共組的查核委員會(IVC)擔綱，加上八國外長背書，整體框架遠勝於美伊停火協議中，始終未發展出的常設查核機制。即便是當前卡關的「履約順序」爭議，該文件業已預知此將為棘手關鍵，並納入因應的框架設計——例如第3條規範「每階段需先經IVC核實已履行承諾，才進入下一階段」；第13條更把以軍撤軍時程，與第8條哈瑪斯「循序漸進、分階段、有時限」的武器除役綁定。

這次停火斡旋觸礁，主因不在制度設計硬傷，而是核心安全爭議未解，適逢以色列10月大選，內唐亞胡考慮勝選難以妥協，卻撞上川普好大喜功的搶先宣布，才使得協議破裂。

綜觀川普對以哈衝突的介入，優缺點其實是其霸氣的一體兩面。正面來看，川普比傳統外交菁英更敢於對兩造施壓。其主導創建的和平理事會，更從「停火斡旋」跨向「戰後秩序設計」，直面「哈瑪斯繳械、以色列撤軍、第三方安全力量、戰後加薩治理框架」這些長遠目標。

但是川普的缺點在習慣於「先宣布突破再補細節」，希望強力主導停火和平過程，有時以美國全球霸主之尊，提高雙方停火失敗的成本，對最後停火協議，可以發揮臨門一腳的功夫，但是時不時出現談判與現實執行的落差，也會削弱美國威信，最後功敗垂成。

這從川普企圖主導的另一場停火：黎巴嫩 和平談判，最後無疾而終，可以看得出來；以色列一直把盤踞在黎巴嫩的真主黨，視為繼哈瑪斯之後的最大安全威脅，在伊朗 戰爭爆發後，趁機猛烈轟炸，希望驅逐真主黨的勢力，在黎巴嫩南部、距離以色列邊界以北，開闢出安全走廊，讓真主黨的砲火威脅不到以色列。

由於伊朗在停火協議中，特別要求停火必須包括以色列停止對真主黨的攻擊，所以川普邀了以色列與黎巴嫩的領導人到白宮，簽訂停火協議，但是真正的當事人真主黨卻沒有參與；真主黨其實是黎巴嫩政治結構的一部分，而政府沒有能力驅逐有武裝力量的真主黨，這個協議到最後就等同一張廢紙。

川普催生的和平理事會，立意崇高，想解決全球和平威脅，主要目標是中東紛爭；但先是章程超越安理會2803決議授權的「2027前加薩過渡性行政機制」，擴張為能介入全球衝突的常設組織，引來「架空安理會」的疑慮。隨後川普又逕自發動伊朗戰爭，有違其嘗試扮演「中東和平仲裁者」人設，更損及和平理事會的公信力與正當性。

川普式的霸氣或能打破僵局，創造重建平衡的機會窗口；但其躁動與出爾反爾，卻也一再造成局勢動盪，與其承諾能否兌現的不確定。川普擅長創造新聞頭條，但離能真正建構穩健的國際安全秩序，仍有不小距離。