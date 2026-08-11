從尖牙股到芒果股 七大科技股已過氣？

「金融時報」日前發表一篇引人關注的文章，大膽斷言「七大科技股 (Magnificent 7) 已不再輝煌」。其論點基於：「七大科技股」中如微軟 和谷歌 等公司，正將大量資金投入人工智慧 (AI) 基礎設施建設，讓這些公司的債務負擔明顯增加，現金流卻在萎縮，未來幾年，股東的回報也將減少。

即使是市值重返冠軍寶座的蘋果公司，沒有參與這場AI基礎建設競賽。雖然最新財報亮麗，也面臨記憶體短缺帶來的利潤率壓力。投資人認為營收和獲利率前景黯淡，股價逆勢大跌。

「七大科技股」指的是：Nvidia、Meta、蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和特斯拉，它們並非只是名過其實的投資噱頭，更像是已完成功能性任務的臨時編組。

首先，對於「七大科技股」這種暱稱並不新。在1960年代的美股多頭市場，曾經出現過由50支市值較大的優質股票組成的「漂亮50」(Nifty Fifty) 非正式股票組合。它們曾被形容為「一勞永逸」股票，也就是一旦買入就可以永久持有，因為它們會不斷成長，永不破產。但在科技更新的浪潮中，許多「漂亮50」的股票，不再漂亮。

在經歷網路泡沫後，「尖牙股」(FAANG) 浮出水面，與後來的「七大科技股」陣容大同小異。除了微軟老當益壯，特斯拉還在與產能奮鬥，Nvidia 則取代了 Netflix。最近則是因應AI的暴起，市場推出「芒果 股」(MANGOS)這個群組，涵蓋Meta、Anthropic、Nvidia、Google、OpenAI和SpaceX等全力投入AI的企業。

從這些更替可觀察到一個現象：不同的年代和不同的科技背景，自然而然地催生出不同的股市寵兒。挑選具有共同特質的個股，賦與其一個醒目響亮的名稱，可以引領市場投資風潮，帶動資金流動話題。

其次，「七大科技股」被低估，除了科技革命的力量，也因為企業本身的營運受到質疑；這些科技巨頭最新發布的財報，雖都有驚人的收益，但投資人擔心它們在AI基礎設施上的巨額投資，可能無法帶來足夠的利潤。尤其是像Meta、亞馬遜、微軟和Alphabet這樣的超大規模資料中心營運商，估計投入超過1兆美元用於AI相關的資本支出。這個數字遠超過它們的獲利和現金流，使它們愈來愈依賴不斷攀升的債務。

目前聯邦基金利率在3.5%至3.75%之間，但最新點陣圖預示年底前至少會升息一次，聯準會主席華許決意控制通膨，將其降至2%以下。如果聯準會轉向鷹派立場，這些超大規模資料中心營運商體質，將因新增債務而受到進一步的弱化。

最後，根據會計準則，公司必須按季對其持有的其他企業股權重估。以Anthropic為例，年初時估值只有3800億美元左右，但在5月融資650億美元後估值達到9650億美元，持有Anthropic股份的公司，價值自然大為調升。但反例則是體現在SpaceX上，在其 IPO之前整個市場為之瘋狂，但在公布資本支出遠超過營收後，股價直線下跌，至今已跌破 IPO價格，認購或持有其股票的公司，就得認列虧損。

當全球最大幾家公司都在反覆投資相同的幾家私營AI公司，形成了「循環效應」；循環投資意味著只要其中一方出現問題，整個交易網路可能受到威脅甚至崩潰。這種循環效應在初期可能非常有利，但在後期，投資AI的雙面刃，固然推升並維繫了榮景，但卻可能造成嚴重的負面影響。

「七大科技股」曾經生逢其時，享盡市場及眾人追捧，如今被移下神壇，是因為在當今的AI浪潮淘洗下，它們能否經得起時代的考驗？從「尖牙股」到「芒果股」，有些企業從未缺席，有些則是接棒後交棒。金融市場的變與不變都是常態：變的是科技演進日新月異，不變的是永遠有人會想出一些好聽好記的名稱，來博取市場青睞。