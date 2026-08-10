密州吹響左派號角 民主黨前路凶險

民主黨 今年初選黨內激進主義抬頭，41歲公衛官員、埃及裔二代穆斯林薩伊德在4日密西根州 的民主黨參議員初選中獲勝，震驚政壇。若薩伊德能得到密州白人中間選民與非裔 選民支持，在11月期中選舉擊敗共和黨對手進入參院，可能讓民主黨重掌參院多數大權。

薩伊德初選前民調雖大幅超過對手，但最後開票，僅贏1%左右，顯示不少民主黨員對薩伊德激進立場不放心，最後改變心意。薩伊德必須調整激進立場，在11月投票前成功說服持懷疑態度的中間選民與溫和派非裔選民，才可能擊敗川普力挺的前共和黨眾議員羅傑斯。

民主黨自2024大選敗於川普後，至今一直士氣不振，黨內年輕世代熱情無所歸屬，但最近在黨內激進派掌門人桑德斯鼓勵提攜下，「美國民主社會主義者」(DSA)曼達尼，初試啼聲就一鳴驚人，當選紐約市長躍上政治舞台，此後各州如緬因州等的DSA候選人積極競選公職，得到年輕選民的支持，現在已有25人以上在初選出線。

薩伊德長期參與「美國民主社會主義者」活動，他本人雖多次公開否認是社會主義者，但外界普遍解讀這是他為爭取選票的策略性切割。薩伊德身邊有左翼網紅主播派客(Hasan Piker)的輔佐，開始為未來選戰輔陳論述，已有三百萬粉絲的35歲派克接受訪問時表示，他認為社會主義是「真正的美國優先運動」，現在川普的美國優先(American Frist)運動不具代表性。

土耳其裔的派克為「美國夢」重新定義說，「正因熱愛美國，這也是我不斷批評它的原因。如果我不愛美國，我就不會在這裡。但很快我就意識到，這個夢想並非人人都能實現」，未來選戰政局中，派克言論值得重視，藉著社群媒體他即將成為新一代激進派思想掌門人，挑戰民主黨建制派的意識形態立場。

薩伊德的勝利，對共和黨的挑戰有多嚴重？川普總統認為全美選民絕不會買帳，薩伊德勝選是共和黨天上掉下來的禮物，期中選舉共和黨必勝；但也有右派評論指出，共和黨也必須瞭解民主黨青年一代的心聲吶喊，他們到底在關心什麼，要爭取這些選票，不能放棄。

曾是雷根總統文膽撰稿人努南(Peggy Noonan)就並不樂觀。她在華爾街日報專欄指出，我們所熟知的「社會主義並非曇花一現的過去，而是正降臨在我們之上」，雖然多數人認為「社會主義」行不通；但努南認為並非如此，許多支持社會主義的人毫不在意，反而認為「我們做的會更好」。

有評論指出美國新冒出的這批社會主義者，缺乏論述，其實是出自反川普(MAGA)的產物，例如DSA政綱要廢除移民局、刪除警局預算、廢除參院、解散最高法院等，這些看似瘋狂，甚至牴觸憲法的信念，運用網路視頻宣傳，當下卻贏得足夠選票，令人憂心。

而民主黨建制派大佬被迫再一次接受DSA的勝利，以及背後挑戰黨內路線的大分裂。薩伊德的勝利正式點燃民主黨內分裂引信，民主黨內溫和派代表人物卡維爾(James Carville)對薩伊德出線極失望，甚至公開說出「黨內有他無我」的狠話，但黨內建制派如參眾兩院民主黨領袖舒默與傑弗瑞斯，都先後表態恭賀薩伊德獲得提名；柯林頓總統時代的勞工部長芮奇撰文更美化薩伊德勝利，稱這並非黨內意議形態的分歧，而是黨內必須要有人先站起來對抗「暴君」川普，還要剷除被「利益集團包圍」的黨內領導高層。

民主黨內這種外除川普，內除腐賊的論述，正在開始「合理化」DSA的存在，這是民主黨版「茶黨」內化的開始，還是民主黨分裂的開始，令人難測。