酒駕的代價 不僅止於刑罰

華人自古就有酒文化，酒席宴會更是華人社會聯絡感情的重要場合。然而，古人飲酒，多止於亭台樓閣、山水之間；今日的我們，酒宴散去後，面對的卻是一把汽車鑰匙、一條高速公路，以及每小時數十英里的車速。酒還是那杯酒，時代卻早已不同。

加州洛杉磯 高等法院日前審理一起酒駕 傷人案件，除判處被告賠償、酒精教育課程、社區服務及吊銷駕照外，更要求接受為期六個月的「醫院及太平間教育計畫」(Hospital and Morgue Program)，親自走進創傷中心與太平間，體驗交通事故受害人的痛苦。法院用這種懲罰方式，不是製造震撼，而是讓酒駕者看見，每一場事故的背後：有一個家庭的破碎、一群親友的悲痛，以及一條再也無法重來的人生。

酒後開車(Drive Under Influnce, DUI)是美國最嚴重的交通安全問題之一。根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)統計，2024年全美共有1萬1904人死於酒駕事故，約三成交通死亡事故與酒精有關。美國近20年的酒駕政策也逐漸從「重罰」走向「預防」。除了加重高酒精濃度及累犯的刑責，多州更要求安裝酒精點火鎖(Ignition Interlock Device)、接受酒癮治療、參加受害者影響教育(Victim Impact Panel)，甚至安排到醫院及太平間接受第一線教育，希望真正改變駕駛人的行為，而不只是增加刑罰。

這股改革力量背後，少不了反酒駕母親協會(Mothers Against Drunk Driving，MADD)40多年來的努力。這個由酒駕受害者家屬發起的組織，近年更將重點放在「防止再犯」。根據MADD最新報告，自2006年推動酒精點火鎖制度以來，全美已成功阻止超過570萬次酒後發動車輛，其中2025年一年就攔阻超過33萬次。MADD認為，真正有效的酒駕政策，不只是把駕照吊銷、把刑期拉長，而是透過科技、教育與持續監督，讓酒駕根本無法發生，凸顯美國社會對酒駕的態度，已從「事後懲罰」轉向「事前預防」。

這樣的改變，尤其值得華人社區深思。美國幅員遼闊，住商分區更是嚴明，使得開車幾乎是每天生活的一部分，更有人形容：「在美國，沒有車，就好像沒有腿。」上班、接送孩子、買菜、看病，幾乎都離不開汽車。也因此，每一次婚宴、朋友聚餐、節慶酒會，都可能面臨「喝酒或開車」的選擇；加上華人社區仍有勸酒文化，主人熱情勸酒、客人不好意思拒絕，或自認酒量不錯，對些許酒精不以為意。這些在傳統文化中或許象徵情誼，但放在今日的美國，卻可能演變成刑事案件，甚至是一場無法挽回的悲劇。因此，真正的人情味，不是多敬一杯酒，而是主動安排指定駕駛、代駕、共乘，或提醒一句「開車不喝酒，酒後不開車」。

必須強調的是，酒駕的代價早已不限於法院判決。除了罰款、酒駕教育、吊銷駕照、社區服務甚至監禁之外，之後的保險費率會大幅提高，工作與專業執照可能受到影響；若造成他人傷亡，更將面臨沉重的民事、刑事責任。一次酒駕，失去的不只是金錢，更可能是多年建立的信用、事業與家庭幸福，讓多年的努力付諸流水。對持有工作簽證、永久居民或正在申請移民身分者而言，酒駕案件雖不一定直接導致移民處分，但在某些情況下，仍可能增加法律風險。因此，一次酒駕造成的影響，往往持續多年，而非繳完罰款就結束。

洛杉磯法院讓酒駕者走進太平間，是希望他們在目睹傷亡事故時學會敬畏生命；MADD推動科技防酒駕，是希望讓悲劇沒有發生的機會。對華人社區而言，我們更該從文化開始改變。酒可以助興，但不能麻痺責任；情可以透過敬酒表達，也可以透過一句「我送你回家」來體現。酒駕沒有贏家，也沒有僥倖。