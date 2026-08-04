川普再緩攻伊朗 暴露強權極限

川普 總統日前再度下令美軍攻擊伊朗 ，並警告德黑蘭，若不接受談判，美國還會發動更猛烈的攻勢，目標是針對伊朗的能源基礎設施；可是伊朗旋即警告將引發報復，目標是沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的油田，以及卡達和以色列 的天然氣田；川普立即在1日宣布暫緩對伊朗發動任何新攻擊，這個轉折，再度暴露了美國強權的極限。

從目前情勢來看，美國和伊朗都不會是贏家。伊朗無法迫使美國退出中東，也無法靠飛彈、無人機和航運威脅建立一個以德黑蘭為中心的區域秩序；美國則很難只靠空襲消除伊朗的脅迫能力，更不可能在不投入地面部隊、不承擔占領與重建責任的情況下，徹底改變伊朗的戰略選擇。

但若雙方都無法獲勝，美國承受的長期傷害可能更大。這種損失不只來自軍事預算、武器消耗或官兵傷亡，而是比有形資源更重要的無形籌碼：美國長期累積的威懾信譽、神秘感，以及其他國家對美國強大實力的敬畏。

敬畏美國的心理優勢，可以由1992年巴塞隆納奧運，美國男子籃球的案例來看，當時的「夢幻隊」首次集結最頂尖的NBA球星出賽。那支球隊真正可怕的地方，不只是頂尖球星的技術，而是他們所代表的不可挑戰。對手面對的，不只是一支球隊，更是一個幾乎無法想像其極限的神話。

國際政治中的霸權，也依賴類似的心理優勢。強國最有價值的能力，往往不是已經使用的武器，而是尚未使用、因此難以估計的力量。當對手無法確定美軍的情報能力、精準打擊效率、補給韌性、政治決心，以及承受傷亡的底線時，這種不確定性本身就會產生威懾效果。換句話說，美國真正強大之處，不是能否打贏，而是很多國家根本不敢測試。

但神秘感一旦被「反覆交手」所取代，心理優勢就會逐漸消失。首次對陣夢幻隊之後，各國研究美國籃球打法，找出對抗策略，短短十年，美國的夢幻男籃就在國際賽吞下首敗，之後也接連受挫。這並不代表美國籃球突然退步，而是害怕美國的心理不再了。當對手知道美國同樣會失誤、會疲累，也會在高壓下失去節奏，原本不敗的光環就開始瓦解。比賽結果仍可能多半是美國獲勝，但獲勝已不再理所當然。

今天的伊朗戰場，也可能會出現相似效果。戰爭拖得愈久，伊朗和全世界就愈能觀察美國的限制。哪些目標華盛頓不敢攻擊，哪些傷亡社會無法承受，哪些盟友需要反覆安撫，以及川普政府的政治耐性究竟有多長，都會在實戰中逐漸曝光。這就像世界各國當年反覆與夢幻隊交手，即使無法擊敗對手，也能看見對手並非沒有弱點。每一次交鋒，都會讓美國原本依靠的心理優勢，受到耗損。美國或許仍然領先，但領先與無敵不是同一件事。

真正麻煩的是，美國在伊朗戰場暴露的，是軍事力量與政治成果之間的落差，美國所付出最昂貴的代價是威懾信譽的折損。過去，美國總統只要暗示可能動武，就足以迫使一些國家重新計算風險。如今，當世界看到美國即使動用龐大軍力，也無法迅速迫使伊朗屈服，未來任何一位美國總統想再靠模糊威脅讓他國就範，都會變得更加困難。

對亞太盟友而言，過去，美國只要承諾會在危機中介入，就足以產生安全效果；現在，盟友必須進一步追問，美國真的願意為盟國投入資源、承受損失？當對美國的信心下降，各國不一定會立刻背離華盛頓，卻必然會思考備案，更謹慎經營與北京及其他強權的關係。

美國的龍頭地位不會因一場戰爭立刻消失，中國或其他大國也無法迅速取而代之。然而，川普的伊朗豪賭，最後被世界記住的，可能不是美國如何展現力量，而是各國如同當年重新認識夢幻隊一樣，美國也許強大，但弱點不少；依然領先，卻並非無法挑戰。