ICE擴權濫權 造就法治特區

7月以來，美國移民 與海關執法局（ICE ）接連爆發兩起街頭射殺，傳出拘留所違反人道處置的案例，更浮現跨機構資料挪用的倫理爭議。三個場景，都凸顯了ICE急速擴權下，相應監理問責機制的缺位與失衡，也不禁讓人深思：美國移民執法體系是否正成為高度集權、泯滅人權的「法治特區」，挑戰美國立國的基礎價值？

先聚焦兩起街頭悲劇。7月7日ICE幹員在休士頓路邊攔停，擊斃了在美生活35年的52歲墨西哥籍建築工頭阿勞霍（Lorenzo Salgado Araujo）；六天後在緬因州 ，又射殺了持有合法工作許可的25歲哥倫比亞籍司機格雷羅（Johan Sebastián Durán Guerrero）。兩起事件中，死者均非ICE原本鎖定目標，官方說辭均遭質疑，而幹員都無法提供密錄器紀錄還原真相，甚至其中休士頓案的同車目擊者，還遭ICE拘留，將被遣返出境；直到法官介入，才得以先留下來作證。

兩起案件，引發各界對ICE急速擴編下，人員訓練、裝備完備的質疑。ICE在一年內招募上萬新人，訓練時程一度大幅縮短，背景與資格審查也趕不上擴編速度，這種急躁部署，將訓練與資格未完備的幹員推向社區執法，焉能不出問題？

拘留體系現況更為嚴峻。ICE 羈押人數在年初一度突破7.3萬，比起拜登時期增加約八成，也衍生出收容空間、居住條件、飲食醫療，以及監管量能不足的疑慮。6月底人權組織公布的《拘留死亡》(Dying in Detention) 報告指出，2025年初以來已有52人死於ICE羈押，死亡率為20年來最高。同時，各地拘留者接連舉行絕食與罷工抗爭。上周《衛報》揭露的 ICE文件確認，至少有一名絕食者曾遭受「強迫餵食、補水、導尿或非自願抽血」的某種處置；唯國土安全部拒絕提供細節。

移民拘留在法律上應為「行政措施」，原目的是確保身分審查與遣返程序能順利進行，但近年已形同一種缺乏正當程序的懲罰性監禁。7月22日眾議院司法委員會監督小組舉辦相關聽證：共和黨強調羈押符合國家標準，民主黨則質疑標準未被落實；兩黨各說各話，聽證無法聚焦，其中關鍵，正是欠缺「獨立稽核機制」。

影響最深遠的，則是川普政府為了提高搜捕效率，連通過去具有法律與倫理邊界的跨機關資料庫。例如，讓運輸安全管理局(TSA)將反恐資料庫(Secure Flight)中的旅客紀錄分享給ICE，讓機場成為攔截點。路透更於上周獨家揭露，川普政府讓難民安置辦公室(ORR)向ICE提供高達46萬筆兒童安置、擔保人與其他同住者的「線索」，導致1.2萬人遭捕。

這種跨機關資料的「武器化」，違反了個資保護中的核心「目的限制原則」，讓民眾為飛安提供的個資、無證移民為保護子女提供等資訊，在欠缺明確司法令狀或法律授權前，就被用於ICE逮捕與遣返，讓公共服務成為「誘捕陷阱」。在先前案例中，國稅局( IRS)向ICE提供資料被判違法，Medicaid的資料共享則部分被禁；從這些案例來看，這類作法實有重大疑慮，其更大代價則是破壞制度信任，可能造成未來各機構蒐集資訊的障礙。

美國當然有權驅逐無居留資格者；但執法應受監督，手段要合比例，包括：ICE 幹員要有充足訓練；執勤應戴密錄器；拘留要受稽核；資料運用要有授權。

倘若行政機關能以「國安」為由，建構游離於憲法約束外的「法治特區」，而不受制衡，最終恐將反向侵蝕憲法的核心價值，以及所有人的權利邊界。