夾在市場和川普間 華許維持利率不變

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聯準會本周維持利率不變，投票卻出現3票支持升息的異議。

聯準會本周維持利率不變，投票卻出現3票支持升息的異議。 重點二： 華許強調抗通膨立場，但未提出明確措施，市場認為升息終將到來。

華許強調抗通膨立場，但未提出明確措施，市場認為升息終將到來。 重點三：公債殖利率快速陡峭化，顯示市場已提前押注9月升息可能性。

對聯準會主席凱文‧華許 (Kevin Warsh)而言，當前他最重要的任務是控制通膨。升息雖是最直接省事的作法，然而這卻可能讓一再要求降息的川普 總統不開心，因此他只得以拖待變，只不過大勢所趨，升息是他避不開的最後選擇。

正如市場預期，聯準會本周維持利率 不變。聯邦公開市場委員會(FOMC)的投票結果為9比3，三位地區聯邦儲備銀行主席：克利夫蘭的哈馬克、明尼亞波利斯的卡什卡里和達拉斯的洛根投票支持升息1碼(0.25個百分點)；這是自2016年以來首次有三名委員同步投下異議票。

華許在記者會上一如既往地，拒絕透露任何關於控制通膨的線索，只承諾「聯準會的立場不會動搖」；但首次明確表示，面對穩定的就業市場和不斷上升的潛在通膨，「任何央行行長」都「更傾向於收緊貨幣政策」。然而市場不解的是他既承諾將堅定不移地致力於降低通膨，但又提不出任何具體計畫，維持利率不變，將只意味著對通膨的縱容。

由於中東戰爭導致全球燃料和食品價格上漲，加上人工智慧(AI)相關企業支出激增的影響，潛在通膨率自3月以來一直遠高於3%，5月一度飆升至4.2%，之後在6月雖回落至3.5%，但沒有人相信通膨率會回到聯準會2%的目標水準。

聯準會面臨的挑戰是，即使升息也不能解決當前經濟過熱的問題；由於投資人正將大量資金投入AI建設，即使資本成本上升也不會讓他們止步。而且通膨並非需求過熱所致，而是伊朗戰爭和川普關稅政策的影響，因此升息並不會抑制物價上漲。

不過市場總是走在政策之前；自6月以來，美國公債殖利率曲線趨於平緩，但當華許29日記者會結束後，殖利率曲線急劇陡峭化，2年期公債殖利率下降，而10年期和30年期公債殖利率急升；對通膨敏感的30年期公債殖利率，19年來首次突破5.2%關口。結合川普執政期間聯邦債務的大幅增加，加上AI泡沫和資料中心建設帶來的大量借貸，債券市場已面臨極大壓力，這些訊號比每月通膨數據，對聯準會的決策更為重要。

其實金融市場看透了華許的心態。雖然他記者會的發言集中在通膨議題上，但又維持利率不變，這種刻意強調聯準會獨立性和不受白宮影響的兩面手法，反而大幅增加接下來會議升息的可能性：在年底前FOMC還有三次會議，分別在9月15至16日、10月27至28日和12月9至10日；市場現在預計9月會議升息的機率超過六成。

頗堪玩味的是，即使華許未能兌現川普的降息期待，而且短期內降息的可能性微乎其微，但川普仍拒絕批評他口中「才華橫溢」的聯準會主席。他29日在白宮告訴記者：「他是個聰明人，我知道他很想看到利率下降，但他有一個委員會，而且這是一個政治委員會，他們想維持利率高位。」

川普總統不願承認高通膨是由他的政策導致的，包括伊朗戰爭和關稅政策導致的零售價格上漲。但他潛意識裡一直是對以前主席鮑爾為首的FOMC不爽。欽點華許接任主席，利用司法手段排擠聯準會理事麗莎庫克和鮑爾，只為整個FOMC換血。

對華許而言，川普的意志尚未貫徹整個FOMC，他勢必尊重每位投票成員的意見，順應FOMC的共識決，這可以給川普一個交代，也給自己爭取到更多的支持。他遲早要宣布任內首次升息，但現在還有充分的理由再等等。

所以如果FOMC在9月最終決定升息時，川普也許不會高興，但他會怪華許嗎？肯定不會，因為責備華許等於自我打臉，否定自己的知人之明。華許應該也深知這一點，在回報川普的提拔之恩與維持聯準會獨立性的天平上，他將會繼續謹慎拿捏分寸。