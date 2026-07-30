巴西總統選舉 牽動美中全球棋局

巴西 將於10月舉行總統大選，選戰尚未進入最後衝刺，美巴之間的緊張程度卻已因選舉制度爭議提前升高。巴西政府拒絕向原訂前往當地了解選舉公正性的美國代表團發放簽證，認為美方此時質疑巴西投票 制度，將削弱民眾對選舉結果的信任。美方則主張，代表團的目的是希望討論選舉公正性，而非破壞巴西民主。不過，無論雙方如何解釋，這場簽證風波都已說明，巴西大選不只是巴西內部的左右派競爭，也正逐漸成為美國與中國在中南美洲爭奪影響力的一場關鍵較量。

對川普 政府而言，中南美洲不是一般外交區域，而是美國必須掌握的戰略後院。川普的「唐羅主義」，核心正是防止區域國家脫離華府主導，更不能容許中國在西半球建立足以挑戰美國的政治與經濟網絡。近期哥倫比亞、智利、秘魯等國的選舉結果，陸續由理念較接近川普的保守派勝出，導致巴西顯得更加突出。身為南美洲最大經濟體，巴西若繼續由魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)領導，不只左派維持重要堡壘，也將成為中國在美國後院最有分量的合作夥伴。

因此，華府積極關切巴西選舉，並不令人意外。問題在於，美國介入得太明顯，效果適得其反。川普政府公開質疑巴西投票制度，又與波索納洛(Flavio Bolsonaro)陣營保持密切互動，固然可能鼓舞保守派支持者，卻也讓魯拉更容易把選舉塑造成「捍衛巴西主權」之戰。許多中間選民未必支持魯拉所有政策，但更不願接受美國決定巴西政治走向，而這正是中國的影響力逐漸提升的關鍵因素。

北京不必公開支持特定候選人，只要持續強調尊重巴西主權、反對外部干涉，並透過貿易、投資與市場准入提供實際利益，就能與美國形成鮮明對比。當美國以關稅、制裁或選舉公正為名施壓時，中國則把自己包裝成支持巴西自主發展的盟邦。中國目前已是巴西最大的貿易夥伴，大量採購巴西大豆、牛肉、鐵礦與能源產品。雙方也正擴大在人工智慧、衛星、關鍵礦產、基礎建設與南方共同市場等領域的合作。巴西與中國靠近，不僅是意識形態選擇，更是對美國壓力的現實回應。

這也意味著，10月大選將同時決定三件事：巴西國內權力歸屬、南美洲的政治方向，以及美中兩國在西半球影響力消長。即使保守派候選人勝出，巴西也不太可能與中國全面切割。中國市場對巴西農產品與原物料的重要性，已形成難以逆轉的結構。真正可能改變的，是巴西在外交、安全、科技與關鍵基礎建設議題上，是否更明顯向華府靠攏。

反過來說，如果魯拉在美國施壓下成功連任，川普政府很可能把這場失利解讀為中國已經深入美國後院。倘若如此，巴西選舉輸贏，就是美國區域主導權是否遭到侵蝕的問題。

更值得觀察的是，若川普政府同時面臨期中選舉失去國會多數，以及中南美洲布局受挫，他是否會在其他地區對中國施加壓力：亞太安全、科技限制、關稅政策，甚至台灣議題，都可能成為華府重新平衡對中競爭的工具。巴西大選結果未必會直接決定台海情勢，但美中競爭的全球化，確實導致兩強在一個區域的得失，很可能在另一個區域引發補償性反制。

巴西大選，表面上是左右派的競爭，背後卻是美國能否守住自家後院，以及中國能否利用各國對美國好感度下降的機會，把經貿影響力轉化為地緣政治的優勢。如果魯拉連任，川習之間又無法達成經貿成果，面對後院失守，加上無法繳出談判成績，美國政策圈恐怕會出現更多對中國加壓的呼聲，而首當其衝的將是台海與印太區域。

由此觀之，巴西大選顯然不是一場遙遠的南美選舉，而是一場可能牽動全球戰略平衡的政治投票。美中兩強都沒有參選，但是勝負卻跟兩者影響力脫不了關係。