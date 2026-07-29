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AI在雲端 代價卻落在後院

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Google最近推出的Gemma 4 E2B，純文字行動版已能直接在手機上運行，透過量化、模型蒸餾與更高效的架構，AI 正愈做愈小，藏在手機的對話框裡，替人改履歷、寫程式、翻譯郵件。但當AI變得小到可以塞進口袋時，支撐它的物理世界卻變得愈來愈重。

國際能源署(IEA)估計，全球數據中心投資自2022年以來幾乎翻倍，2024年已達約5000億元。聯邦政府也把這場建設競賽提升為國家戰略，要求加快環境審查與許可，開放合適的聯邦土地，全力推進AI數據中心及配套發電設施。

然而，真正承受用電、用水與土地壓力的地方，態度卻顯得沒那麼熱烈。數據中心裝置大量伺服器、冷卻設備與備用發電機，本身就是高耗能的基礎設施，需要仰賴長年不間斷的電、大量的用水、道路與土地資源。能源部估計，數據中心在2023年已用掉全美4.4%的電力，到2028年可能升至6.7%至12%。對於科技公司而言，這可轉換為算力；但對地方居民而言，這很可能演變為電網吃緊、噪音，以及土地價格與用途的變化。

城市發展爭議中有兩個相對的名稱縮寫，常放在一起討論。一個是NIMBY「Not In My Back Yard」，即「不要蓋在我家後院」，通常指人們不否認某項建設有其必要，卻反對它落在自己的社區；另一個則是「Yes In My Back Yard」，主張在有需求的地方要興建更多住房或其他設施。這組原本多用於住房辯論的標籤，如今也被套到數據中心之上。

過去人們常批評居民一方面承認城市缺房，一方面又反對新住宅建在自己附近；如今，類似的矛盾也出現在人工智慧身上。人們在享受AI帶來的便利的同時，卻不希望數據中心落在自己的社區。兩者表面相似，但本質並不完全相同。住房至少是一種直接存在於社區中的建設，增加的居住空間、人口與城市活力，優先回饋給了周邊居民；而數據中心則不同，它承載的是連接全球的雲端服務、企業運算與未來產業，但最直接承受能源消耗、用水需求與土地使用壓力的，只會是少數所在地社區。

這場爭議也因此更像是一場分配問題。享受AI便利的人分布在全球各地，承擔電力需求增加、基礎設施壓力的人卻集中在幾個城鎮。當效益被描述為全人類共同進步，代價卻精確落在某一個社區裡，居民自然不會為其買帳。

千禧年前後曾經掀起一陣電信建設熱。當時網際網路前景無限，業者瘋狂鋪設光纖、擴建網路，相信流量只會永遠暴增。泡沫破裂後，許多公司縮減投資、背上債務，部分光纖成了閒置的「暗纖」，在地下沉睡多年。

正因成本已經迫在眼前，未來需求卻仍有不確定性，愈來愈多地方政府選擇先踩下煞車。紐約州日前啟動最長一年的大型數據中心審查暫停期，在研究環境與能源影響期間，暫停審批用電需求達50MW以上的新建大型數據中心。新澤西新布朗斯維克(New Brunswick)居民反對一項數據中心計畫，市議會最後取消其開發用途，改回公園規畫；加州蒙特利公園(Monterey Park)居民則於6月投票通過禁令，要求全市永久禁建數據中心。反對人士18日更在全美42州發動142場串聯抗議，展現對AI基礎設施迅速擴張的不滿，這也是此類行動首次全美串聯。

千禧年前後，那場電信建設熱中留下的大量「暗纖」，隨著近十餘年的影音串流、雲端運算等需求增長，其中一部分又被重新點亮，成為今日網路的基礎設施。今天興建的數據中心，或許也會在未來的某一天證明物有所值。可是一個社區又有多少個20年，可以拿土地、水和電力來參與這場豪賭？AI在雲端上，看似沒有重量、沒有邊界，但它消耗的電與水、帶來的噪音與風險，最後都會落在你我的後院上。

精華 FAQ

  • 因為AI帶來的便利分散在全球，但數據中心消耗的電力、用水、土地與噪音，卻集中落在少數社區，居民感受到的是直接成本而非平均收益。

  • 紐約州暫停審查大型數據中心，新澤西新布朗斯維克撤回開發改作公園，加州蒙特利公園通過永久禁建；全美多州也出現串聯抗議。

  • 因為兩者都在需求前景未明時大量投資，最後可能留下閒置資產。當年的光纖曾變成暗纖，如今數據中心也可能面臨類似的過度建設風險。

Google 能源部

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