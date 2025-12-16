川普放寬H200 將使中國AI大幅提升

川普 上周批准Nvidia(輝達，另稱英偉達)的H200晶片出口中國，這可能是雙面刃，因為放寬這一晶片出口，中國的AI 晶片，勢必直接取得助力，因而得以大大縮小與美國的差距，但也會拖延中國AI晶片發展。

自川普8日宣布放寬Nvidia的H200出口以來，北京的反應異常沉默，這樣的沉默反映出三個可能。

一是中國顯然決心要AI晶片自力更生，不想再依賴Nvidia和美國，過去大半年，中國本土晶片製造商好不容易抓住Nvidia的H20缺席中國市場空檔，全力加速發展，已創造一片新天地；據華爾街投資研究公司Bernstein的報告，目前華為、寒武紀(Cambricon)和摩爾線(Moore Threads)正發展迅速，所生產的AI晶片，已占中國市場的60%。

Nvidia於2022年拜登政府開始管制晶片出口之前，中國的市占率達80%，據Nvidia團隊對中國的晶片競爭對手進行了全面的研究，發現如果Nvidia被排除在市場之外，中國的能力發展速度只會加快，而不會放緩。黃仁勳 上月說，現在Nvidia的中國市占率只剩0%。如果現在讓H200進入中國市場，本土製造商必受到打擊，不利於自力更生。

第二個可能是，北京顯然在掙扎，到底要不要讓H200進口？H200的AI功能，比H20強大六倍；在今年春天川普禁止H20出口中國前，Nvidia的H20一直大受歡迎，字節跳動、騰迅和阿里的AI語言模型都由H20所訓練而成。據「經濟學人」月前的報導，中國的AI業，在軟體方面，自今年初DeepSeek異軍突起之後，大半年來已有長久發展，有些功能甚至超過矽谷的AI模型，但是在硬體方面，因為缺乏功能強大的AI晶片，導致AI模型運行十分緩慢。

今年的AI推理模型快速成長，在使用者提問後的數秒內，無論問題有多複雜，必須提供答案，否則使用者就會感到不耐煩，模型就可能被淘汰。如果北京批准字節跳動和騰迅等大公司可以購買H200，那麼中國的AI模型的運行速度，勢必立即獲得大幅提升，也可以讓DeepSeek獲得Nvidia晶片，以訓練出新模型，但是北京的兩難是，如果不限制AI公司購買H200，那就可能真的中了川普之計，導致中國AI公司再次依賴美國的晶片，拖慢中國AI晶片的自力更生大計。

還有第三個可能，即北京試圖發展自己的生態圈，避免西方的AI泡沫化；自從這三年AI迅速發展以來，各科技公司莫不斥巨資，從事「軍備競賽」，購入最新AI晶片，籌建數據中心，生怕在AI競賽中落後，許多經濟學者指出，是靠AI的投資潮，才避免了近年來的經濟不振。

但是AI的運用與商業化，一直不夠普及，市場擔心這個泡沫沒有足夠的收入可以支撐，離破滅不遠，但是中國的AI模式不同，一方面強調自行生產晶片，與西方生產鏈隔絕開來，另一方面則強調實際運用，希望以中國內部市場能夠及早找到商業生存模式。

美國政界與矽谷對於是否該放寬H200，意見正反兩極，國會兩黨的反對聲音很大，認為讓H200出口中國，必導致中國AI水平提高，不利美國對中的AI競賽，甚至包括班農在內的(MAGA)陣營，都對這項決定，猛烈抨擊，認為川普總統受到了「錯誤的建議」；但Nvidia執行長黃仁勳和美國晶片業卻極力遊說白宮和國會，美國不應放棄中國市場，如果繼續管制出口，無異於把中國市場送給中國本土晶片製造商，等到中國市場完全被本土製造商占據，美國公司想重返，就更加困難。

不過媒體近日披露，中國將透過設下審批程序，要求國內買家提出採購H200的正當理由，從而限制購買，在引述此報導時，川普的AI顧問薩克斯(David Sacks)承認，不確定美國策略是否會奏效：「他們(中國)正在拒絕我們的晶片…他們顯然不想要」，中國顯然已經看穿了美國這項策略。