川普威逼伊朗 是否興兵舉棋未定

以色列 摧毀伊朗 濃縮鈾設施的戰事進入第二周，原本宣稱此事與美國無關的川普 總統，後來也不演了。以色列在美國協力下，伊朗首都德黑蘭空防全失，高級軍事將領與核武科學家幾被團滅，煉油廠與核設施近乎全毀。川普放話要伊朗無條件投降，知道伊朗領導人哈米尼藏身何處，日前甚至傳出馬上會動用「碉堡炸彈」， 徹底摧毀關鍵的福爾多鈾濃縮廠。但MAGA對川普食言止戰十分不滿，川普又以拖待變，上周五再給自己兩周期限。

川普一直主張「伊朗絕對不能擁有核武」，一旦伊朗擁核成真，遜尼派大國沙烏地阿拉伯絕不示弱，勢將積極研發核武，中東擁核競賽，一發不可收拾；屆時多年來美國的中東政策將毀於川普之手，遠超過阿富汗撤軍失敗與伊拉克戰爭失利的歷史污點。

聯合國「國際原子能總署」(IAEA)表示，在所有無核武的國家當中，「伊朗是唯一將濃縮鈾濃度提煉到60%的國家」，早已遠超任何民用發電的能力與目的，伊朗更藉與華府禁核談判的掩護，接近製核武最後階段。

以色列在6月13日對伊朗發動攻擊，美國曾在4月12日對伊朗發出最後通牒。川普後說「給了他們60天的警告」，「現在坐下來已經太晚」。川普如今要求德黑蘭當局「無條件投降」，如果伊朗依舊不接受川普徹底撤核方案，除了以色列，美國也可能介入。

各方目前猜測，川普給兩周時間，葫蘆裡賣的是甚麼藥？表面上這是川普藉外交談判，企圖解決中東大戰危機，另一方面也得設法擺平共和黨內反戰的MAGA。川普威脅伊朗，若想結束戰爭，就要無條件接受他的要求。哈米尼已公開表示絕不投降，未來兩周的發展至為關鍵。

川普的算盤，是利用兩周考慮兩個選項：經過以軍一周無情轟炸後，哈米尼與強硬派是否改變想法，可以接受川普條件；其次，川普可再盤點中東軍力，一旦決定與以軍聯手，除了轟炸並摧毀福爾多鈾濃縮廠，也要防止伊朗攻擊部署在中東各地的美軍。美軍第二艘航母已進入紅海，將使以軍有更多時間摧毀福爾多濃縮鈾設施和其他核子目標周圍的防空系統，減輕川普最終決定發動攻擊時美軍面臨的風險。

就在三個月前，中俄伊三國海軍還在伊朗沿海舉行聯合軍演，「展示如何攜手應對伊朗所有敵人」。面對伊朗被以軍打到抬不起頭，不見一個伊朗盟友出面實際援助。最有能力的中俄兩國，口惠實不至，草草發表聲明，未見行動。伊朗其他地區盟友鴉雀無聲，黎巴嫩真主黨未發射一枚飛彈，葉門叛軍象徵朝以色列射了幾枚無關痛癢的飛彈，其他都保持沉默，也是自身難保，怕美以事後算帳。

另方面，川普在黨內反對參戰的阻力，來得急，消退得也快。MAGA極右代表前福斯主播卡爾森稱如果美國參戰，第一周「就會有成千上萬的美軍陣亡」，他還說美國參戰會引發通膨，「油價竄升，美國經濟崩潰」。呼應的班農、眾議員格林等人，都起不了作用，川普表示，卡爾森已向他致歉「反應過激」。

伊朗目前有沒有核武已不是重點，重點在伊朗擁核是遲早之事，美國必須阻止，不容木已成舟。盡管美國情報界對伊朗是否擁核，仍有分歧，但大致同意伊朗有能力，迅速產製核彈和可發射核彈的長程導彈。不久就可攻擊美國與以色列。

目前多項民調顯示，多數民意反對伊朗擁有核武，但民意同時偏向由外交方式解決，反對美軍介入。未來兩周，以軍勢必加強攻勢，摧毀伊朗空防系統，為美軍出擊鋪路。哈米尼看似被逼入死角，是否如川普所言，已成甕中之鱉，只能靜待川普如何出招了。