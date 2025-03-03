歷史性關稅大戰 中國恐無力對抗

中國全國人民代表大會(簡稱「人大」)今年將於3月5日開幕，而川普 對中兩度加徵10%關稅 ，3月4日開始生效，比人大提前一天；10%再加10%就是20%，中國壓力大增。2月初加徵10%時，北京已作了反擊，但被視為留有餘地，現在再加碼10%，累計加徵20%，中國商務部說「將採取一切必要反制措施」。不過中國經濟正陷入困境，2025年勢必繼續惡化，自顧不暇，所以表面上說反制，實際上可能無力對抗。

中國共產黨總書記習近平2月25日已宣示，美國加大施壓，政治局和國務院必須鎮定應對；28日習主持會議，討論人大政府工作報告，顯示政府今年的主要工作，正是經濟問題。2018年美中貿易戰 開打時，剛好在人大結束後，但今年卻在人大開會前，「川普關稅」因此成為今年人大的最重要主題，而且3月4日正式開打的關稅大戰，結局將很大程度決定美中在21世紀爭霸的前途。

第一次貿易戰爆發時，中國的經濟實力比現在好得多，當時疫情還沒有爆發，2020年初雙方達成「第一階段協議」，到1月23日，武漢就開始封城，之後貿易戰不了了之。中國現在的經濟實力大不如前，2022年底，中國全面開放，原以為經濟可迅速反彈，但估計錯誤，2023年經濟不但沒有反彈，反而開始迅速下滑，到當年7、8月時，進出口大跌，消費不振，物價開始出現通縮，房價開始迅速下跌，失業開始擴大。

到了2024年，經濟不但沒有好轉，反而進一步惡化：在失業方面，已從2023的青年人失業擴至中產階級失業，外企和外資的撤離，加重中產雇員的生活壓力，作為消費重心的中產階級有消失的危機；在「報復社會」方面，人民因為失業，生活無望，走上報復社會之路，隨機殺人事件此起彼落，政府不得不出手鎮壓，這項社會工作將是今年政府工作的重點之一。

2025年只開始兩個月，但經濟的基本問題得不到解決，只能繼續惡化。最近網上有一熱門話題：人們發覺春節以來，「北上廣深」街上行人比前明顯減少了，奇怪的是連農村的人也少了；中國政府今年初說，全國人口仍有14億，但為何所見的城市人和農村人都比前減少，人到底都去了哪裡？有專家估計，現在的人口應該不到12億。對經濟而言，人口大量減少，生產也相對減少。

人們感到人口減少，反映對政府公布的數據沒有信心；同樣的，大家感覺經濟那麼差，政府卻堅持說，2024年經濟成長5%。這樣的數據，顯然已政治化，數據不是用來說明經濟情況，反而是隱瞞真實情況。國內多名經濟專家也說，政府說的5%增長率不是真的，例如國投證券首席經濟學家高善文去年12月中在華府出席經濟會議時就說：「過去兩三年，中國經濟增長只有2%。」

房市危機是另一個得不到解決的嚴重問題。房地產泡沫自2021年破滅以來，大量爛尾樓未能解決，至今無法賣出的房子多達8100萬套，爛尾樓和空置房子嚴重影響房價，人們對政府解決問題的能力也失去信心；房市復興無望，房價只能不斷下跌；「經濟學人」認為，人大將會討論為地產發展商紓困，但如要紓困，至少要投入8兆美元，政府恐無此財力。

川普對中關稅還有一招，財政部長貝特森2月28日說，墨西哥將提出，向中國輸墨產品徵稅20%，這是相應於美國向中國徵稅20%；為繞過關稅，中國公司在墨國設廠，然後將產品輸入美國；如果現在墨西哥也向中國徵稅，中國公司將失去避稅的方法。貝特森呼籲，加拿大應仿照墨國，也向中國產品徵稅20%。近年，中國大量公司將生產基地移到東南亞，例如越南去年的對美貿易逆差就達1100億，成為重要的「第三國」生產基地，因此必將成為川普打擊的對象。