烏戰停火談判與美中俄三角關係

川普 總統一心一意要與普亭 談判烏克蘭戰爭停火，甚至不惜全盤接受俄羅斯 的條件，引起許多猜測；有人說，美國希望先減輕在歐洲的軍事負擔，集中資源能力於印太地區，以對付中國；甚至有人說，川普想與俄國全面修好，目的在「聯俄制中」。

事實上，美國政學界早有公認，中俄日益增強的聯盟關係，對美國國家利益構成60年來最大的威脅，中國和俄羅斯擁有共同的戰略目標，想要削弱美國的聯盟、實力和影響力，並且鼓動全球反西方的國際秩序，改變印太地區的力量平衡，使得局勢對美國及其盟友不利。

雖然中國對與俄羅斯結盟，並不十分滿意，也違反過去不結盟政策的傳統，可是權衡得失，還是希望有俄羅斯替中國在台灣與南海主權撐腰，中國還可從俄羅斯獲得價格優惠的油氣、先進軍事科技，以及進入北極地區的戰略管道。

但是美國想拆散中俄結盟，同樣並不容易，有些小問題或小分岐，並不足以破壞中俄結盟的結構，美國必須要做大的政策調整、付出昂貴的代價。

過去美國的傳統回應是，加強美國與盟國的合作，增加國防、對外援助和國內創新方面的支出，為中國、俄羅斯同時的軍事對抗做準備，甚至如大家所猜測的，先行「孤立」俄羅斯，集中精力對付中國。

但事實上，川普與普亭達成烏戰停火協議，正是想突破過去窠臼；早在川普的第一任期，就有意緩解與莫斯科的緊張關係，以便為俄羅斯提供俄中合作以外的選擇，這被稱為「反向尼克森」(reverse Nixon或是Nixon Reversal)戰略。

時任美國總統的尼克森，希望向中共示好，加深中蘇之間的猜忌與不合，新的戰略則是向俄羅斯示好，以離間中俄關係，當時有太多人反對川普，讓他無法實施這一策略，但川普第二任，大權在握，沒有人能夠違逆他的意旨，他於是想故伎重施。

川普也許如此一廂情願，從俄羅斯方面考慮，絕對不能在還沒有與美國建立起穩固關係之際，先丟了中國這個至關重要的盟友。

就在外界「聯俄制中」謠言揣測滿天飛之際，普亭主動致電習近平，希望去除中方的疑竇，普亭向中方說明俄美接觸最新情況和俄方在俄烏戰爭的原則立場，並稱俄方致力達成可持續和長久的和平方案。習近平則稱，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力，雙方並同意繼續通過各種方式保持溝通協調。

習近平強調，中俄是「搬不走」的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友，外界猜測，他是在對即將舉行的雙普峰會「感到緊張」，為了不甘人後，他也接受俄國的邀請，將在5月訪問莫斯科，出席「衛國戰爭勝利」80周年慶祝活動。

但就在他致電習近平的同一天，普亭也打電話給川普，除了表示願意與美國共同開發俄羅斯境內的稀土礦產，「包括新領域(俄羅斯占領的烏克蘭領土)」，還同意川普所提的美俄各自削減彼此一半的國防預算，「如果中國願意，也可以加入(削減)」，事實上，川普當初建議的是美俄中三國高峰會，三方一起削減。

川普已經訓令美國國防預算要以每年8%的速度削減，四年之後可以達到減50%的目標，而俄羅斯由於烏克蘭戰爭，去年國防預算已經膨脹到GDP的8.7%，無法再持續下去，但中國要削減國防預算，未必符合國家利益。

普亭現在所做的，就是兩邊示好，讓美國與中國都競相與其結盟，好讓俄羅斯左右逢源，但俄羅斯的最佳策略是在還沒有新朋友之前，不能丟了老朋友。

而且現在美國的新政策才剛開始，中俄分裂尚未成功，反倒導致了美國與歐洲盟友之間出現了幾十年來最大的分裂，最後「聯俄制中」是否能夠成功，恐怕尚在未定之天。