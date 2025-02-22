川普霸王硬上 烏克蘭城下之盟

由川普 總統啟動的烏戰停火協議，由於烏克蘭 總統澤倫斯基 態度開始軟化，同意與美國共同投資開發稀土資源，換取由美國軍事協助，與俄國進行談判，完成時間可能比想像中快。

澤倫斯基去年9月赴佛州對川普表示，如果烏克蘭最後淪落入普亭之手，與中國分享稀土資源，後果難以想像。當時民調，川普能否當選重回白宮，毫無保證，但MAGA極力反對未來軍援烏克蘭。川普後來當選，稀土換國安之議，正式浮上美烏檯面。

英國媒體日前公開川普給澤倫斯基的「稀土換國安」談判密件內容：共同開發烏國稀土礦源，美烏各分50%，協議爭議受紐約州法院管轄，且「協議將凌駕於烏克蘭的任何其他貿易協定之上」，同時美方提出保障安全條款。

新任美國財政部長貝森特上任第一件事，就奉命到基輔提出美方要求。在他抵達前幾小時，美駐基輔使館將密件草案送到澤倫斯基辦公室。當時貝森特將文件推過桌子，告訴澤倫斯基，川普堅持他馬上即簽署協議；澤倫斯基告訴貝森特，他不能簽署剛剛才收到的協議。

奉命而來的貝森特咄咄逼人，澤倫斯基說，他接受了這份文件，但沒有承諾簽署。幾天後，副總統范斯率國務卿、國安顧問等人再與他見面，提出美方修正版本，但仍無結果，表示需要烏國議會批准，美方鎩羽而歸，引發川普大怒。

華府共和黨內都知道，澤倫斯基公開頂嘴川普，惹出大麻煩，他將被修理，遲早要低頭。華府「政治」網站歐陸版引用知情學者指出，烏克蘭體認到，稀土協議可能是烏克蘭獲得川普繼續支持的唯一途徑。共和黨內挺烏克蘭派認為這是一種安撫手法，讓重經濟MAGA政府同意投資烏克蘭的長期安全，換取美國經濟利益，也符合川普「安全要付費」的交易邏輯。

若美國企業在烏境投入建廠生產，俄國絕不敢再動烏克蘭，同時一半收入歸於美國，也會壓抑MAGA不滿，美國軍援有所回報；基本上，這相當於烏克蘭在走投無路時，受到美國這個所謂盟友的敲詐勒索。

平心而論，當今除川普外，沒有一位國家領袖能出面，提出能讓「自以為仍有優勢」的普亭接受的停火草案。川普甫出手，就引來嘲諷批評，稱他背信忘義，被普亭收買讓步。

川普最受非議的，是他「指鹿為馬」竄改歷史。明明是普亭侵略，他卻說烏克蘭是侵略者；明明普亭是公認的獨裁者，他卻把這頂帽子，張冠李戴到澤倫斯基頭上，川普顛倒是非，莫此為甚。但除了批川普背叛烏克蘭、疾聲呼籲「美俄盡快走向談判之路」外，目前也看不出任何可把普亭拱上談判桌的實質建議。

中國嘗試過，但無人理會；法國總統馬克宏躍躍欲試，要當歐陸新共主，分量卻不足。他本周出面舉行歐洲緊急峰會，卻連停戰後能否組成歐陸軍隊，進駐與保護烏克蘭的共識都搞不定，遑論時間表。

停止烏戰是川普競選承諾，人盡皆知他誇口一天內可達成停火。一天搞定的承諾已成了笑話，如果他沒有完成終戰，將會成為明年期中選舉的死穴。川普不僅將成為共和黨負債，也會成歷史笑柄，甚至危及到共和黨2028機會，這也是他的政治壓力。

川普批拜登被澤倫斯基擺弄三年，騙金無數；澤倫斯基苦戰三年，如今進退兩難，放眼無人可倚；以前靠拜登，現在只有靠川普。

川普已設計分工，初期國務卿魯比歐與國安顧問沃茲領軍，加上中東特使威科夫等與俄國對口來往，俄烏特使凱洛格與烏國協調。美俄之間同時要逐步恢復戰前的正常交往，雙方都急於恢復大國間的戰略對話，烏戰停火協商過程已經啟動，且看川普能否在4月復活節前完成。