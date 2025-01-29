仿效習普 川普要作過時帝國夢

川普 勾畫振興美國大計，提議收購格陵蘭 島、收回巴拿馬運河控制權，多次稱加拿大應併入美國成為第51州，稱呼加國總理杜魯多是「州長」。這些主張有真心意圖，也有談判要價策略成分，除非美國動兵脅迫或占領，否則很難實現。有評論指川普展現美國老舊帝國如帝俄或希特勒的野心，想擴充版圖、搶奪資源，但新美國夢不可能實現，反而讓美國被世人恥笑。

川普「讓美國再度偉大」(MAGA)在三次競選都是宣傳主軸，內容為何，有人認為空泛，也有人認為驅逐非法移民、維護邊境安全、重振國力、提高美國世界領導地位等，樣樣可涵括在MAGA中，加拿大併入美國、收購格陵蘭、拿回運河控制權，或把墨西哥灣改名美國灣，也都屬其中環節。

強國夢常伴隨領土併吞和自然資源爭奪野心，二戰時希特勒、日本軍閥都是，普亭 競選總統前曾說，「給我20年，還給你們一個強大的俄羅斯」；習近平倡議「中國民族偉大復興」、藉國家統一之名想併吞台灣，都是恢復昔日帝國夢的包裝，和川普的偉大帝國夢相似，MAGA某種意義也算恢復帝國榮光的強國夢。川普希望擴張總統權力，消除聯邦公務員系統和政壇的「深層政府」，都與傳統基金會為川普執政所擬的「2025計畫」若合符節，但上述幾大計畫並未在計畫中，川普從哪裡得到「雄偉」構想，外界尚不知。

實現帝國夢要先允許個人大權獨攬或獨裁，川普崇拜帝國和領導人擴權獨裁，常推崇普亭、習近平和金正恩，彼此惺惺相惜。

美國有沒有帝國夢？早年從13州靠美墨戰爭併吞德州、加州，從法國購入路易斯安那州、從帝俄政府購買阿拉斯加，都是美國擴張期的霸權行動。但美國二戰領導西方對抗納粹、與中國合力打敗日本，有絕佳機會併吞東亞或在東歐被殖民領土、建立新殖民帝國，美國不僅放棄戰後索賠，未侵占外國領土、資源，還協助各國重建；20年前協助科威特驅逐伊拉克侵略，第二次海灣戰爭消滅胡森政權，都未覬覦科、伊兩國石油，川普現在為何反其道而行？

紐約時報指出，川普拒絕排除使用武力奪取格陵蘭和巴拿馬運河控制權，像在給中國奪取台灣發出一張巨大許可證；路透也質疑，丹麥是美國盟友、北約成員國，北約豈能坐視美國動武奪取格陵蘭？

格陵蘭扼控北極航海航空要衝，礦產資源豐富，中俄艦隊近年屢集結前進北極圈，川普想阻擋中俄，明知丹麥和格陵蘭自治政府都不同意強購，還公開倡議，目的可能在製造話題、博取世人眼球，轉移24小時內結束俄烏戰爭承諾跳票的尷尬，再伺機外交談判，在格陵蘭戰略部署美軍或開發礦藏。

李嘉誠旗下的長江和記1997年與巴拿馬政府簽約，參與運河五個港口營運，美國商船和軍艦通過都須繳費(每航次數十萬至上百萬美元)，占運河收入七成。川普不爽收費過高，聲稱中共解放軍管控運河卻與事實不符，其目的可能想施壓巴拿馬降低美國船隻通過的收費。卡特總統當年把美國投資建造的運河歸還巴拿馬政府，或許不明智，中共利用運河前進中南美洲，在美國後院政經威脅美國地位，川普如真想動武奪回，巴拿馬軍隊毫無反抗之力，但美國的做法將和普亭侵略烏克蘭何異？

普亭想拿下烏克蘭、習近平想併吞台灣，川普想合併加拿大是發洩不滿的氣話，但收回巴拿馬運河和強購格陵蘭島似乎挺認真，三國領導人是巧合或彼此模仿？當今文明世界誰能容忍強權武力兼併欺凌弱國，即使關稅威脅都難接受。美國民眾同意施壓丹麥出售格陵蘭者僅16%；奪回巴拿馬運河控制權僅29%民眾同意。川普在作老舊過時的帝國夢，正是美國憲法防範的後果之一，徒然引發全球民眾譏諷。