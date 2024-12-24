全球首富插手政治 是福音或危訊？

全球首富、身價逾4000億美元的特斯拉 等企業CEO馬斯克 ，捐2.5億美元助川普 贏得總統大位後，近日又把觸角伸向英國右翼民粹政黨改革黨(Reform UK)，準備捐1億美元，助該黨勝選組建政府。馬斯克未待川普上台，聯手川普逼美國國會修改短期開支法案內容，他和拉馬斯瓦米領導的政府效率部準備改革政府，傳最終將削減逾2兆元政府開支。馬斯克插手政治，旗下企業介入國際軍事或商業競爭加深，對他和企業是福是禍，引發關注。

馬斯克是讓外界愛恨兩極化人物，他思維敏銳、科技理念先進、管理效率驚人，創辦或管理的企業如星鏈(Starlink)、SpaceX、特斯拉、Neuralink和X社交平台等，都成業界翹楚，也影響全球和人類未來，使他被稱為天才或外星人。例如星鏈準備發射4萬2000顆低空衛星覆蓋全球，提供全球無死角網路服務，目前已服役衛星逾7000顆、客戶遍及63國。

星鏈在全球上空密集部署衛星，搶占國際天空「先占權」，中國緊張也開始大力部署低空衛星。傳星鏈衛星除了通訊，還可轉軍事用途，監控全球所有飛彈發射或通訊，衛星如移動軌道戰時還能撞毀敵方飛彈。SpaceX往來太空成本極低，如家常便飯，美國太空總署(NASA)已和它簽訂逾100億美元合約，執行多項任務，將來星鏈和SpaceX與五角大廈如完全結合，軍事潛力讓中俄都緊張。

馬斯克與川普結合，深度介入美國政治，徹底改造美國，還介入英國政治。馬斯克與普亭也有私交，透過曾任上海市委書記的李強與習近平搭線，馬斯克開放特斯拉許多專利，促成中國電動車蓬勃起飛，馬斯克當初目的在打造電動車全球產業鏈，幫特斯拉起死回生；中共則靠馬斯克在上海建廠，吸收技術和管理等專長，把中國打造成全球最大電動車製造和出口國。

馬斯克常公開嗆民主黨政策，屢屢遷廠打擊民主黨。華爾街日報和紐約時報等報導，馬斯克面臨至少三項聯邦審查，SpaceX與國防部和NASA的合同涉敏感軍事機密，馬斯克2018年擁有中級機密權限，SpaceX該年為馬斯克申請更高級別的絕密(Top Secret)安全許可，但他2021年起就未依規定，定期向國防部報告私人生活和國外旅行信息，或與外國領導人會面情況。歐洲和中東九國三年來曾向美方表達對馬斯克的安全或洩密疑慮，以色列國防部更稱馬斯克是「未知的變數」。

馬斯克在X平台回應稱，「深層國家叛徒正利用在傳統媒體收買的『托兒』追捕我。我不想挑起爭鬥，但我會擺平他們」。無論國家間或企業競爭，馬斯克動到勢力龐大的全球石油業的蛋糕，也涉入國與國的軍事競爭，將大力改革美國政府將得罪不少國內隱形敵人，使他身處險境。他隨身保鑣人數愈來愈多，星鏈或SpaceX捲入強權紛爭，譬如他揚言台海如有戰爭，星鏈將不支持台灣聯網，就是爭議之一。

特斯拉股價暴漲後，馬斯克身價已近5000億美元，但身分和角色敏感，捲入國內政黨爭鬥和外國政治，太空科技更影響戰爭勝敗，所有國家都須看他臉色，這位全球「紅頂科技大亨」的角色和處境，想來都讓人不寒而慄。

馬斯克在川普團隊中的影響力愈來愈大，引發各界議論，甚至有謠言，稱他會把總統職位讓給了馬斯克，川普22日在演講中表示，他不可能把總統讓位給馬斯克，他強調：「你知道為什麼他(馬斯克)不能嗎？他不是出生在這個國家」美國憲法要求總統必須出生在美國，而馬斯克出生於南非。

馬斯克大嘴巴和張揚的習性，在X平台發言無忌得罪四方，認為這就是言論自由。他有才有錢、有人脈人氣，又涉及龐大商業和軍事利益，使馬斯克光芒萬丈的人生夾雜著高度危險，特斯拉等企業所有投資人都跟著承擔風險，未必是好事。