企業承諾雷大雨小 通常別有所圖

川普 就要重返白宮，企業逢迎拍馬的吹牛式承諾也同步回歸。川普上周與軟銀執行長孫正義舉行記者會，孫正義宣布該公司承諾在川普第二任期內，投資 美國1000億美元，並創造10萬個新就業 機會。

這個承諾是不是聽來很熟悉？孫正義在川普2016年首次當選總統後也做出類似的承諾；當時他承諾投資500億美元並創造5萬個新就業機會。軟銀在2016年首次作出承諾後，確實向美國企業投資了約750億美元，但它從未明確說明實際上創造了多少就業機會，以及有多少實際上是新投資的結果。

持有電信巨頭Sprint大量股份的軟銀，以透過其創投基金願景基金(Vision Fund)投資科技公司而聞名，該基金還得到沙烏地阿拉伯和阿聯酋主權財富基金的支持。在川普第一任期期間，該基金已向Uber、WeWork和Slack等美國科技企業注入上百億美元。

「紐約時報」2019年曾報導，許多投資其實在川普當選之前就已經開始進行，並非孫正義承諾的新投資，2019年12月，「富比世」更調查這些投資是否創造了孫正義所宣傳的就業機會，但始終無法證實他的承諾實現。根據2019年的「ProPublica」報告，軟銀的投資當時創造了大約1萬200個全新或保留的就業崗位，遠遠未達到5萬個就業機會的承諾。

川普在第一任期內吹捧的其他企業投資的回報，也不盡人意；台灣的富士康承諾在威斯康辛州投資100億美元，並提供1萬3000個就業崗位，川普還親自出席動土典禮，稱讚它是「世界第八大奇蹟」。但該案投資金額和創造就業兩個目標都未能實現，最新進度是富士康將就業數字減少至約1500個。

根據非營利組織「ProPublica」2019年的調查，包括阿里巴巴和博通在內的多家其他企業，也被川普政府列為新增就業機會的來源，然而其中許多從未實現。

而就投資金額而言，它也只是個「偽裝」後的公關策略，而不是投資策略的變化。早在2016年川普贏得大選之前，軟銀就籌集了1000億美元的願景基金。因此，孫正義前往美國紐約川普大樓出席記者會，除了私人飛機費用外只需要一張嘴。

今年情況也是如此，軟銀已在人工智慧領域投入了大量資金，並計畫進一步加大投資。例如，他在總統大選前就與阿波羅公司就一項200億美元的合作夥伴關係進行了討論，而孫正義則在10月沙烏地特阿拉伯的一次會議上談到他正在為「下一個重大決定」籌資。

不過目前尚不清楚軟銀這項千億投資，資金從何而來，根據軟銀最新財報，截至9月30日，其資產負債表上約有270億美元現金。該公司的二代願景基金(Vision Fund 2)只剩30億美元可供支用。

再深入思考一下軟銀的表態投資，也可能是在為該公司及其投資組合尋求更寬鬆的監管；因為軟銀持有TikTok母公司字節跳動的股份，而字節跳動正面臨不出售TikTok股份，就要下架的危機。

在川普第一任期軟銀宣布投資和就業的同時，政府正準備監督T-Mobile與Sprint的可能合併，此案最終獲得司法部和聯邦通訊委員會(FCC)的批准，孫正義的表態是否發揮了臨門一腳的功效，不言可喻。

對美國和軟銀來說，這都只是2016年底的重現。軟銀的例子、以及包括蘋果公司執行長庫克和亞馬遜創辦人貝佐斯在內的眾多企業領袖爭相與川普會面，都證明這位總統當選人對大企業的控制力一如既往。然而，即使有關數十億美元的新投資、新工廠和創造大量就業機會的公告聽起來令人印象深刻，但從川普第一任期的結果證明，現實可能與承諾截然不符。

現在，川普重新掌權，商界領袖再次尋找與政府建立影響力的方法，軟銀的例子證明，宣傳承諾，即使可能無法兌現，仍將繼續成為這些企業家絡繹不絕前往白宮輸誠的手段。