雙城論壇負重前行 賴政府左支右絀

在台灣賴清德政府海基會、陸委會兩會百般干擾下，疫後首次在台北舉行的「雙城論壇 」總算圓滿落幕。雙城論壇是目前唯一維持的兩岸官方對話平台，也是台海關係緊張下，象徵兩岸互動善意的場域，大陸當局、綠營執政當局和國民黨都不樂見論壇真叫停，上海副市長華源臨去還抛出積極推動赴台團遊「大禮包」，被視為北京對台北的善意，也可能是兩岸關係峰廻路轉的重要轉折點。

台北市長蔣萬安 在論壇致詞裡說，希望「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機喧囂呼嘯」，「和平之路儘管曲折，但是值得我們負重前行」。這是蔣萬安上任後首次主辦雙城論壇，有賴政府中央執政的壓力，也有北京對雙城的期待，還要考量自己未來政治前程，肩負的壓力已不只是單純的地方市長東道主，更是兩岸關係互諒和緩的關鍵角色，其間分寸進退拿捏，對蔣萬安也是莫大考驗。因而台北市早已拿定主意，要用「以柔克剛」的訴求，在兩岸對立惡劣環境下，傳達和解聲音，所以他要強調「多一點和平橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」。

民進黨 政府要對雙城論壇穿小鞋，固然有抗中較勁的戰略考量，也有在島內政治裡「挫蔣抑藍」的政治盤算，滿滿的酸葡萄政治操作，所以才會演出海基會祕書長羅文嘉點名蔣萬安要代轉營救一貫道信徒的戲碼。海基會被指官員坐領高薪，自己對大陸溝通無力，就忙著政治鬥爭，也被台北市府官員譏為「最廢海基會」，並遭諷說是不是海基會董事長要讓蔣萬安來兼任。

另一個關鍵的原因是，賴政府不認九二共識，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但又不敢真主張台獨，必須做出願意對話姿態，因此想盡辦法要和陸方接上線，偏偏陸方拒絕官方接觸，賴政府就想利用雙城論壇，逼迫上海台辦和陸委會官方「會晤」，上海台辦怎可能會違背中央政策？陸委會一度放出要禁辦雙城論壇來施壓，但這代價太大，也難和即將上台美國新政府交代，於是只能「有條件同意」，禁止上海台辦主任和媒體等11人赴台，拿「懲獨22條」當藉口，唯一彰顯的，就是賴政府掌權的官威，陸方不就範，我就不准你來。

賴政府在兩岸政策上，要向即將上任的川普政府表達台灣遭欺壓的立場，爭取美方支持，於是以賴出訪後陸「不公布的軍演」逼迫，或是大做陸利用網紅統戰文章，要壓低雙城論壇的效應，展現賴政府同意維持民間交流，留下和陸方未來周旋空間，但種種粗暴政治手段，已暴露賴政府黔驢技窮，在兩岸政策上左支右絀。

這盤棋大陸方面早盤算清楚，和民進黨政府畫清界線，利用雙城論壇「友蔣制綠」，也要向台灣民間送上赴台團遊「大禮包」，透露的是國台辦樂見大陸居民早日恢復赴台旅遊，要民進黨當局取消兩岸往來交流合作的「禁限阻撓」，指的是民進黨政府對陸「禁團令」和宣告大陸地方旅遊警戒，這些措施能否改變，也只在陸委會一念間。

大陸方面很清楚，在目前國際局勢鉅變下，當前要務是穩定中美關係。川普邀習近平赴總統就職典禮，又在記者會直稱習是好友，「美中一起可以解決世界所有問題」。中共中央外辦主任王毅也向川普喊話，要向中方相向而行。王毅雖也強調台灣問題是不容挑戰紅線，但在可預見的未來，台灣問題仍將是美中共同控管狀況，中共當然以因應美方變局為要，不至在兩岸議題上大做文章，兩岸都需要穩定，如能善用這契機，讓台海兩岸多一些交流，少一點硝煙，是利於美中台三方大勢，兩岸當局應順勢而為，期待兩岸關係能春暖花開。