川普上台 美國華人面臨調適和震盪

紐約、洛杉磯等華人 聚集城市，這幾年湧入許多外州無身分華人，希望在「庇護城市」獲保護。川普 宣稱就任總統後，首要之務是遣返非法移民 。網上許多視頻反映華埠非法移民和「走線客」開始恐慌躲藏。紐約法拉盛向來熱門的床鋪或單間招租，開始供過於求。川普另宣稱要修憲，廢除非法移民子女的出生公民權，衝擊華人來美產子的行業和月子中心；川普強調，即使公民的家人，如果沒身分也要遣返，可能影響不少華人家庭。

川普政府未來和民主黨主政的庇護城市如何角力？查緝工作如何落實？還有許多變數。距川普就職還一個多月，美國社會氣氛已丕變，華裔難免感受震盪。川普企圖整飭法紀、清理偷渡風潮，基於維護法治和國家安全，華人或應支持。但風聲鶴唳下，華裔難免再遭懷疑，出門被查身分或被用有色眼光看待，甚至遇辱罵毆打，所有華人移民都應警惕提防。

美國瀰漫防中或反共情緒，反移民氣氛高漲，使華人比其他族裔更容易受牽累。美國槍枝氾濫、搶劫頻傳，更讓華人在美生活增添風險。德州休士頓一家華人全美知名連鎖超市，一名46歲超市男經理10月間看不慣兩名「零元購」非裔偷竊，追趕他們到超市外，不料卻被兩名嫌犯反身拔槍射殺；不少華人為這位同胞的不幸遭遇扼腕，也為他和家屬悲痛。

德州居民可合法隨身帶槍，有名歹徒在餐館想搶劫用餐顧客，卻被另一名帶槍的顧客拔槍擊殺，新聞轟動全美。德州的餐館、超市或商場外，常有民眾加入警察圍捕歹徒的槍戰，有如西部電影情節，YouTube有許多視頻流傳。但千萬不要認為這種英雄行為可任意模仿，因為風險也很高。

美國民間槍枝數量高達4億，平均每100人擁有120槍枝，如加入黑槍或改造槍枝，總量不只此數。涉及數十起大規模濫殺案的AR-15攻擊步槍，平均每14名美國人就擁有一把；這種生態提醒華人，路上開車別隨意瞄旁邊的駕駛、別亂按喇叭，否則遇「路怒」(road rage)可能惹禍上身，後悔莫及。

前述德州遇害華人經理沒有武裝，僅有防身用的胡椒噴霧劑，卻冒險追趕歹徒，敬業態度讓人尊敬，卻令人惋惜。因為，不值得為區區數十元商品這麼做。

加州、紐約等地警察現在逢「零元購」報警常姍姍來遲；警察明哲保身，除非重大槍擊案請特警SWAT出動，多數損失不大的財物犯罪報案，警察僅事後到場錄口供搜證，很少動員追緝歹徒。即使抓到歹徒，也可能很快獲保釋，使罪犯有恃無恐，治安惡化。

部分商家縱容零元購，有連鎖百貨店因店員追趕零元購歹徒被開除，因商家認為維護治安是警察的事，優先考量員工生命安全，不鼓勵店員和歹徒搏命對抗。雖助長犯罪歪風，卻也難指摘其做法錯誤。加州11月5日通過選民複決案，廢除偷竊950元以下財物免坐牢法規，民意已覺醒反彈。

川普上任後要推動修憲，廢除出生公民權，對流行來美產子，做美國人爸媽的所謂「錨嬰」現象，有匡正作用；但修憲門檻太高，恐難實現。全美華人生活圈周遭，常有從中國或台港來美產子的月子中心隱藏住宅區，政府與其想修憲廢除出生公民權，不如先從整頓非法月子中心做起。

美國各都會充斥亞洲按摩店，正規按摩業者和色情業魚龍混雜，每年遭查獲多起無身分的華人婦女寄身賣淫。這些行業傷害所有亞華裔形象，掃蕩走線偷渡客或許有助遏止歪風。川普新政對華人的衝擊可能比想像更廣泛，華人宜謹慎關注，避免自己或家人無端被牽連。