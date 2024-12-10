特赦權遭濫用 權力鬥爭近乎無恥

拜登 總統再三強調不會特赦兒子杭特，卻在1日違反承諾，突然宣布特赦令，赦免杭特涉及10年內可能被追訴的罪責。拜登宣稱特赦目的在避免兒子遭司法不公平對待，暗指司法被兩黨政治運用，輿論譁然。美國總統從柯林頓 、川普 到拜登都濫用特赦權力，本用來矯正司法偏頗不公的特權，反而成為傷害司法尊嚴、破壞法治和法律之前人人平等的權力，對法治破壞巨大，是民主的莫大諷刺。

拜登的特赦引發全球關注，中共黨媒趁機批評美國民主與法治虛偽，殊不知中共檢控和操縱司法，比濫權特赦還嚴重，專制體制藉機對民主制度指手畫腳。特赦本是補救司法系統缺陷的救濟措施，是各國總統常有的特權。美國從林肯以降屢有爭議性特赦，變成以權謀私或錢權交易行徑，憲法是否應繼續授與總統這項特權，因修憲門檻太高，難以糾正，僅能靠總統自律，但在政黨惡鬥、腐敗或捐款競選的民主生態下，總統特赦權確實遭嚴重濫用。

柯林頓、川普和拜登行使特赦權都有爭議。最早爭議始於200多年前首任總統林肯，他曾赦免343人，包括南方聯盟將軍赫爾姆之妻、林肯的妻子瑪麗的同父異母妹妹。有前例可援，近代總統放膽特赦金主或有特殊關係的人，柯林頓任期最後一天簽署140項赦免令，包括同父異母弟弟羅傑．柯林頓和多名金主。川普第一任期也赦免女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納，後者犯下16宗逃漏稅、報復證人等罪；川普現在還任命這名親家出任駐法國大使。拜登更大膽有樣學樣，不顧輿論撻伐或留歷史汙名，特赦兒子。

杭特涉及購買槍枝時謊報未服用毒品，並逃稅而被德拉瓦州和加州檢控，杭特對九項指控認罪，本將在12月12日及16日判刑。拜登簽署全面且無條件赦免令，涵蓋杭特2014年1月1日到2024年12月1日期間所有已知或未揭露的不法行為，特赦令使杭特不會受任何聯邦起訴。

拜登可能因兩大原因而特赦兒子：一，川普競選期間曾傳出當選後要任命特別檢察官，報復起訴的政敵清單包括杭特及拜登家人涉及腐敗問題，以及杭特擔任烏克蘭Burisma能源公司董事，月領5萬美元報酬多年，還涉及從中國收取賄款等腐敗傳聞。川普如任命特檢官查辦，甚至連拜登都難全身而退，特赦令在清除未爆地雷，一勞永逸解決家族危機，難以兼顧名譽或歷史評價。

二，拜登簽署特赦令包括杭特未被起訴的所有不法行為，範圍廣泛，是繼尼克森總統因水門案竊聽醜聞請辭，繼任的福特特赦尼克森涵蓋尼氏整個任期所有可能不法行為後，拜登照方抓藥，特赦令被專家指為史上罕見。

拜登沿用福特先例，想堵共和黨人的嘴，顯見兩黨政治鬥爭廝殺殘酷。這樣做雖未違法，卻毀損總統特赦權標準，有重大道德和倫理缺陷。他還強調在「告訴美國人民真相」，無非是自辯托詞，不畏眾議、以權謀私，兩黨總統都難杜絕。

共和黨大加撻伐拜登的特赦令，但回顧川普特赦親家，即使特赦罪狀較輕，但濫用特赦權一樣是汙點，只是五十步與百步之別。總統特赦權竟用來保護自家人犯罪，今後總統家族豈不可胡作非為再用特赦洗白？長此以往，法治社會的準繩或人人平等的最高原則，有如開了破口，讓特權腐化橫行。

兒子不肖、老子護短，拜登卸任前大轉彎，晚節不保，政績添上一大敗筆。川普上任後可能任命特檢官，清算曾對他不利的人，並特赦大批2021年1月參與國會山莊暴亂的已判罪或待審罪犯，同樣具爭議。傳拜登計畫有更多「預防性特赦」，政黨這樣惡鬥不知將伊于胡底。