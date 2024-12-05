以伊衝突是美中戰爭的「示範」？

北韓派逾1.2萬名軍人參加俄烏戰爭，美英批准烏克蘭 用受援武器攻擊俄國本土，烏軍近期卻節節敗退。而美國、以色列之前分別對葉門、伊朗 軍事打擊，美軍出動B-2戰略轟炸機飛越上萬公里，攻擊「葉門青年運動」(另譯胡塞組織)據點；以色列逾140架戰機飛逾2000公里轟炸伊朗，清除伊朗的俄製S-300防空系統，沿途飛經多個國家都懵然未覺。美以分進合擊，高科技武器戰術似在展示給俄羅斯 或中國看，很多評論指這是美中一旦開戰的「示範樣板」，提醒北京勿挑釁破壞台海和平。

俄烏戰爭日前滿1000天，俄羅斯號稱世界第二軍事強國，烏克蘭僅4100多萬人口、領土僅俄羅斯十分之一，卻把俄羅斯拖入近戰敗崩潰邊緣，烏克蘭也犧牲上百萬人、近千萬民眾流離失所、家園破毀，向世人展現不屈服強權侵略的意志，底氣是美國領導的西方提供龐大經濟軍事援助，是否值得也引發不小爭議。

過去兩場海灣戰爭中，美軍領導盟軍攻擊伊拉克，盟軍閃電戰數日內即全殲海珊號稱中東最強大軍隊，被認為是軍備和戰術革命。相隔近20年，俄烏戰爭再成顛覆性戰爭，科技主導戰場，坦克鋼鐵洪流或各式導彈，如缺乏新科技輔助，變成被殲滅的無用廢材。美國提供烏軍超過20年役齡的中生代軍備ATACMS戰術導彈，近日擊毀俄軍S-400反導系統，這也是北京衛戍首都的武器，美方威懾中國的用意昭然若揭。

俄烏戰爭早期美製標槍(Javelin)、刺針(Stinger)或北約各式反坦克導彈，或後來投入的海馬斯(HIMARS)火箭系統、無人機、無人艇或烏克蘭自行研製的反艦導彈，俄軍戰機和地面部隊受重創，且幾乎全殲俄軍黑海艦隊。美國F-16、ATACMS等數月前投入戰場，美英解除攻擊俄本土限制後，普亭夢魘剛開始，俄軍日前動用榛果樹超高音速導彈，並威脅動用核武，使美國和北約顧忌，否則俄軍處境可能更慘。

俄中聯手在東歐、中東打代理人戰爭，中共提供軍民兩用物資、經濟大力援俄，與俄國、伊朗和哈瑪斯、真主黨沆瀣一氣，北京藉中東亂局牽制美國，美、以聯手出擊，以軍出動F-35i 等140多架戰機攻擊伊朗，雖未斬首其最高領導人，也避開伊朗核武、石油設施，沿途弄盲敘利亞、伊拉克和黎巴嫩雷達站或觀察點，摧毀伊朗S-300等防空系統(也是中國衛戍北京的裝備)，以軍三波攻擊來去自如，完全主導戰局。

以色列用科技制導、精確打擊戰術，得力於美國軍援，符合美國不擴大成三次世界大戰的要求，攻擊伊朗導彈、無人機工廠、發電廠和革命衛隊導彈基地，壓倒性優勢警告伊朗，如再報復將有可怕後果。中國黨媒、愛國粉紅們卻站在伊朗角度，吹捧伊朗使用部分中國製雷達系統、傷害有限。

以色列報復伊朗前，美軍B-2隱形轟炸機從關島飛赴上萬公里外的葉門，轟炸五個「葉門青年運動」軍火庫和據點，只需調派美軍駐中東戰機即可達成的任務，卻殺鷄用牛刀派B-2遠程奔襲，和以軍用美製鑽地導彈殲滅躲藏地下60公尺的真主黨領導人一樣，都具戰略警告意涵。

中國解放軍一直以關島美軍基地作為東風導彈瞄準目標，美軍已在關島部署薩德系統、維吉尼亞級核潛艦明尼蘇達號26日抵關島部署，加入四艘洛杉磯級核潛艦戰略威懾行列，告訴北京美軍除了日韓菲基地，有能力萬里奔襲轟炸中國本土。

中國常吹噓軍力強大，威脅攻打或封鎖台灣，但論科技武器，美國和盟邦或台灣新武器都具備可觀戰力，美軍用實戰警告任一方勿挑起戰爭，否則政權面臨崩塌危機。我們希望美中關係和平競爭，台海不要有戰事。烏俄戰爭、以哈衝突和以伊戰爭提供許多啟發，珍惜和平、維護現狀，是美中台各方都應記取的教訓。