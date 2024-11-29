川普祭關稅戰 全球準備好了嗎？

川普 還沒有上任，不過在推文中說，上任首日將發布命令，對中國商品加徵10%關稅 ，對墨西哥 和加拿大商品加徵25%關稅，已引發了市場恐慌和金融動盪。人民幣、加幣、墨幣都下挫，亞洲股市也跟著受創，市場都還記得，川普上一任所造成的市場混亂，這次，川普真的要回白宮了，誰也不敢忽視川普信口開河所帶來的效應。

川普要對中國祭出關稅戰，並不讓人意外，但矛頭先指向了加拿大和墨西哥，立馬衝擊兩國政情。加拿大總理杜魯多馬上致電川普，也舉行緊急會議應變，因為這會對杜魯多連任造成「災難式」衝擊，甚至要逼加國提前改選。墨西哥總統也警告，關稅措施會造成在墨西哥設廠的美國通用汽車和福特汽車的打擊，對彼此經濟造成嚴重後果，她也在次日致電川普討論此事。

美國本是「美墨加自由貿易協定」成員，依此協定維持三國間的免稅貿易，川普等於是片面毀約，茲事體大，墨西哥本來就擔心川普上任後，會逼墨西哥退出美墨加自由貿易協定，已經擬定計畫，要企業用本地製造零件來取代中國零件，也能符合美國期待改變，更避免在2026年談判中被迫退出，但顯然川普已經沒有耐性等待墨西哥改變。

川普任命的準財長貝森特最近撰文說，關稅是實現川普外交政策的工具，也意味著關稅是川普談判手段之一。川普在選舉時說，要對中國祭出60%的關稅，如今只抛出了10%的說法，也說明川普即使要對中國祭關稅戰，也只會是「逐步到位」，以關稅喊話和各國談判，川普這次就是以芬太尼毒品和非法移民為由來對付加墨，要他們「在問題解決前付出超大代價」。

中國外交部就強硬回應說，芬太尼是美國的問題，中美經貿合作是互利雙贏，中美沒人會贏得貿易戰或關稅戰。川普在2018年祭出關稅戰，當時中國手忙腳亂，這回可是早有準備。當初中美簽署貿易協議，中國承諾要買2000億美元美國產品，卻因新冠疫情打亂計畫，中國並未實現承諾，但中國在美國的市占率已從當初的22%降到了14%，減輕了對美市場的依賴和關稅戰可能影響。

拜登政府延續了川普的關稅政策，並對中國實施了高科技出口管制，也迫使中國必須自力更生提升工業實力，讓中國在電動車和清潔能源技術上成為主要供應國，控制供應鏈的關鍵產品，美國很難找到替代。中國也利用南方國家分散西方對它的抵制，如巴西和阿根廷，更在第三國重建供應鏈，把「中國製造」分拆為更多零組件，拉長供應鏈，讓美國來玩「打地鼠」，其實這也是川普政府要將矛頭指向加墨的原因之一。

但不同於上回貿易戰，當今的中國經濟狀況會讓它反擊武器變少，因為內需不足和產能過剩已造成通縮，而中國內部消費難以提振，地方債務惡化，美國關稅戰衝擊會更讓中國經濟弱化，人民幣貶值是上次回應美國貿易戰的武器，但再貶下去，中國經濟能否承受得住是個問題，習近平主張人民幣強勢的政策能否挺住也受到考驗。

準備好了，當然是中國對內必須要有的宣傳說詞，但因為實際反擊武器有限，所以這些日子中國官方忙著拉攏外資、台商，減緩投資外移壓力，對澳洲紅酒、日本水產品也開放進口，讓一堆國家能免簽，更忙於和拉美國家建立關係，強調中國反對關稅壁壘，堅持經濟全球化立場，反對各種形式的「脫鉤斷鏈」。

可預見的，中國雖然有準備，但仍然可能會因美國要求各國「選邊站」，重新畫分全球市場供應鏈新局，中國能不能奮力重生，仍在未知數。至於以半導體為重的台灣，只要「和美國利益一致」，衝擊有限，然而一旦中國經濟弱化，台灣也難免受影響，這是台灣所必須評估的風險所在。