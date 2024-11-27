川普驅逐清查 全美移民社區大地震

「國會山莊報」(The Hill)報導，川普 將履行競選承諾，驅逐1500萬他認為在「毒害」美國的外籍民眾。即使全面驅逐非法移民 年需850億元，財政難以負荷，川普卻執意履行承諾，還有一項規模較小計畫，針對已入籍公民清查是否申請入籍時造假，欺騙美國政府、妨害國家安全，實施後，全美移民社區將迎來大地震。

網上有許多影片，顯示華裔非法移民和「走線客」慌張，紛紛從紅州或藍州郊外城市，遷移進「庇護城市」如紐約、洛杉磯等大都會，藉都會區人口複雜、較易藏身，且庇護城市是民主黨主政，抗拒川普政府，且較容易打工謀生。部分華人 互相提醒，小心川普重新執政後美國歧視華人、街頭辱罵或攻擊黃面孔事例增加，呼籲大家注意安全。

這些反應未必因敵視川普而起，而是客觀情勢確有必要。川普上一任期稱新冠疫情是「中國病毒」，全美許多華人或亞裔無端被辱罵毆打，歪風如果再起，亞華裔將受害。

川普已任命多位對驅逐非法移民持強硬立場的官員，分管移民政策、國土安全和邊境安全，米勒(Stephen Miller)擔任白宮副幕僚長、諾姆(Kristi Noem)擔任國土安全部長及「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)。霍曼在川普前一任期曾代理移民暨海關執法局局長，熟悉申請政治庇護、移民和入籍造假等現象，對非法移民採零容忍，宣稱將突襲工作場所，逮捕非法移民，找出性奴販運者和強迫勞動受害者。華人餐館、車衣廠或色情按摩場所等，即將迎來風聲鶴唳的動盪期。

米勒被任命前在川普的造勢會上說，美國只屬於美國人，他計畫動用國民兵、各州和地方警察、聯邦緝毒局(DEA)、菸酒火器管理局(ATF)，甚至美軍來圍捕非法移民，集中拘留在帳篷營，分批遣返回原籍國。他被媒體形容成「非常殘忍」，不惜拆散家庭，讓子女與父母分離，有如國籍「大清洗」的政策如實施，將是美國數十年來罕見，爭議和訴訟難免。

米勒也宣布，將對已成為美國公民多年的人實施「反入籍」程序，清查入籍申請是否詐欺隱瞞，並剝奪這些人公民身分，驅逐出境，其影響可能比非法移民更震撼，因為許多外籍人士申請政治庇護，或入籍填表詢問是否為共產黨員時，都虛報作假，將受到衝擊。

近年美國政府清查「中國千人計畫」，或個別查獲竊取商業科技機密或軍事情報，不斷發現入籍華人涉案；紐約多名僑領為中共搜集僑界情報，卻未向政府登記為外國代理人。清查入籍造假可能衝擊全美華人社區，過去逢十一國慶或中共領導人訪美，常見到紅旗飄揚、夾道歡迎等，僑界效忠中共者，今後不再是入籍就安全、有法律保障，清查已入籍公民也在考驗華人對美國忠誠度。

此外，華人政治庇護造假、假結婚、偽造工作資歷申請優秀人才移民等現象，多少可能受川普新政影響。「反入籍」清查，不再侷限恐怖組織成員、外國政府前官員等，就看清查範圍多大、政府能否負荷等。2017年聯邦最高法院曾限制政府撤銷公民身分的權力，只有重大虛假陳述才能取消入籍，川普新政也可能僅是宣示性威嚇，打擊面或許不會太廣。

新政引發的後遺症，還包括對入籍申請審查趨嚴，數百萬入籍者可能變「二等公民」，透過父母申請入籍的未成年人，可能被取消公民身分，歐巴馬時期數十萬DECA夢想生在美受高等教育、學有專長甚至事業有成，何去何從都可能成新問題。

川普如宣布國家緊急狀態，動用軍隊處理移民問題，涉及內政重大爭論，民主黨的庇護城市或藍州的杯葛下，一場人道災難和法律、政治糾葛的爭議將席捲全美，華人受衝擊程度應不小，值得大家提前部署因應。