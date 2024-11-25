全球正在進入人工智慧時代

全球正在進入人工智慧(AI )時代，並不斷在開發過程中試圖拿捏其巨大潛力和潛在風險。拜登 總統10月曾簽署行政命令，為美國的AI產業定下基調，要求對醫療保健、金融和基礎設施等領域的先進AI，進行嚴格的安全測試和風險評估，打擊具偏見的演算法、侵犯隱私的行為以及任何可能傷害消費者的AI。

新規則也揭示AI的使用方式，特別是在執法等敏感領域，同時大力投資AI研究、勞動力培訓和建立全球合作夥伴關係，以引領倫理的AI革命。這是一場創新與監管的高風險博弈，致力於在不扼殺創造力的情況下，確保技術安全。

但川普 已經承諾在他上任後將廢除該命令，他競選政見中的AI政策非常明確，是採取不干涉做法，減輕經濟成長的監管負擔，保護言論自由免受AI審查，並確保美國在國家安全AI領域的領導地位。認為這才是在世界舞台上捍衛美國經濟實力、個人自由和韌性理想的方法。

川普新政府可能採取的寬鬆監管方式，會加速醫療保健、國防和先進製造等領域的創新。預期在這種政策環境下，許多大膽的AI實驗可能會激增，但缺乏管制的AI，所帶來的風險也必然會明顯提升。

美國向來對AI沒有太多監管，川普就職後的監管門檻只會更低。這種不干涉的做法，川普減少監管，將給AI產業開綠燈，在社群媒體上，可能會看到更多的深度偽造或AI生成內容，也肯定會出現更多錯誤和虛假訊息。

由於很可能不會有任何規則或法律來阻止這種情況，因此只能靠業者自己根據自願協議，出於道德感進行自律。培育安全和值得信賴的AI環境，不能夠靠川普的第二任期內的規範，只能依賴更多關於該領域個別參與者的努力。

而且無論聯邦監管變得如何寬鬆，聯邦法規並不會影響州法。例如加州議會就制訂出「AI透明度法案」，由州長紐森(Gavin Newsom)於2024年9月簽署成為法律。該法案要求生成式AI系統的提供者提供AI檢測工具，為用戶提供包括表明內容是AI產生等披露選項，並與被授權人簽訂合約，以維護AI系統有能力包含此類揭露。

電腦業界人士評估，川普政府放寬聯邦AI法規，以促進創新並減輕他們認為可能的企業監管負擔的傾向，並不會影響加州最近通過的州法律。因此情況可能會變得十分複雜，讓全國性企業在遵行法令方面變得更加棘手。業者雖然可能會受到更少的聯邦限制，但仍然會面臨不同的州法規。

但美國的總體AI政策還是會具有持續性。畢竟在支持美國AI產業、與中國競爭、以及建立美國數據中心能力方面，兩黨對此都擁有高度共識。其中與中國競爭更是川普在第一任政府內的主要政策。當時就開始對中國實施更嚴格的AI出口管制，首先是對電信公司華為，隨後是對半導體製造工具的出口管制。這也代表新的川普政府可能會保留、甚至加強拜登政府任內施加的更多控制，特別是最近有關台積電生產的晶片流向華為的報導。

最後，隨著川普成立「政府效能部」(DOGE)，AI的監管或放鬆管制法令，可能會落入馬斯克之手。作為特斯拉和Neuralink等AI驅動型公司的執行長，馬斯克明顯存在利益衝突，因為他協助制訂的政策，可能會直接影響他的企業業務。這使得他可能承擔的角色變得複雜。

然而，考慮到AI政策的複雜性，有效的指導所需要的不僅僅是一個人的頭腦，必須有來自多個領域的專家，共同解決所涉及的各種倫理、技術和社會問題。因此若要更順利解決AI問題，川普應該建立一個由學術界、科技界和倫理界專家組成的顧問小組，以確保有更全面的視角。