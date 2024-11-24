川普新選財長 對中關稅將低於預期

川普 22日終於宣布他的財長人選，新財長是內閣最重要成員，川普的減稅和關稅兩大政策，都要由他推行；川普挑選其他內閣成員時，揮灑自如，唯獨在選財長時，過五關斬六將，小心翼翼仔細挑選。被川普看中的是貝森特(Scott Bessent)，是華爾街避險基金Key Square的創辦人，1990年代曾在大鱷索羅斯的基金工作，做空英鎊日元，為索羅斯賺進巨款，一戰成名。華爾街對他中選的反應不錯，共和黨人也紛紛表態支持，估計他的提名，可順利獲得共和黨控制的新參院通過。

川普在聲明中說，貝森特將會支持他的政策，負責推動美國經濟成長，還特別提到，他將會改變美國的不公平的貿易狀況。美國對外貿易，年年出現巨額逆差，平均每月逆差超過800億，今年已是連續第四年逆差超過1兆美元。川普揚言，要向所有出現逆差的貿易國徵稅，稅率一律10%至20%，對逆差最大的中國，則要徵60%。

貝森特是川普的經濟政策顧問，競選期間曾公開表示，支持川普的關稅政策。對於關稅政策，他說過的最重要一句話是「全面徵稅是談判的最高立場」，對他來說，談判是重要手段。但談判要談的是什麼？川普對美國的貿易逆差不滿，所以與貿易國談判，目的就是要消除逆差，不能讓不公平的情況繼續下去。

貝森特上月23日在「經濟學人」撰文說，美國現在的貿易不平衡，不可能維持下去，所以必須改革；美國向盟國開放自己的市場，曾幫助盟國如日本、南韓和德國等復興各自的經濟，但是對競爭國 (例如中國) 開放，卻幫助了中共成長，反而對美國造成安全威脅，這種情況必須糾正。

他又說，中國的電動車、電池和太陽電板等高科技工業，由中國政府推動，由於得到政府補貼，大量企業投入生產，造成生產過剩 (overcapacity)，並向國際進行傾銷，因此引起國際抗議 (歐盟 上月通過向中國電動車開徵45%關稅)。如果美國禁止生產過剩的產品進入美國，這些產品必轉向歐盟和其他地區，國際貿易將進一步大亂，所以美國有必要利用全面徵稅的政策去進行改革。

川普2018年第一次對中國發動貿易戰 ，與北京談判了兩年，直到2020年初才結束；談判期間，美國要求中國進行「經濟的結構性改革」，例如政府補貼、強迫技術轉移、以及竊盜技術等。但雙方一直談不攏，2019年5月還一度談判破裂，最後雙方在2020年初達成「第一階段協議」，北京沒有承諾進行「結構性改革」，只同意向美國購買2000億元的美國產品 (主要是大豆)。川普現在要進行第二次的貿易戰，談判的起點，可能還是六年前的「結構性改革」。

值得注意的是，當年雙方一直談不攏，每次談判不歡而散，川普就威脅提高稅率，因此稅率從2018年上半年的不到10%，提高至15%、20%，到2019年底時，提高至25%。川普這次的貿易戰，以2023年的逆差計算，因為中國逆差2800億美元，如要平衡全部逆差，稅率要60%，所以這次貿易戰以中國重心，但貿易戰還包括其他國家，例如歐盟 (2023年逆差2000億，德國占800億)，東亞 (日本730億)、東南亞 (越南1100億)、墨西哥 (1550億)。川普的用意是，將中國的貿易問題放在全球貿易狀況中去談。

川普已是第二次上台，一切駕輕就熟，沒有了2017年時的混亂，加上共和黨又控制了參眾兩院，因此會在談判上採取主動，將對中談判連繫到歐盟和其他國家身上；中國可能無法像2018年那樣，採取拖延政策，難以堅持不讓步。

現在的第二次貿易戰，從談判和稅率去看，也必須有一個過程，開始時，一定不會是60%，因為這只是預設的談判最高立場。還有一種可能是，如果談判順利，或者中國很快讓步，那麼稅率就可能少於60%。