川普驅逐無證客要妥善準備 避免悲劇收場

兩個月後，川普 即將正式就職，遣返無證客 ，成為上任第一件立即兌現的要事，箭在弦上，時間緊迫。此事勢必引發社會動盪，全美庇護城市與上千萬非法移民 已拉響警報，但至今仍未見川普團隊提出具體辦法。華人做為移民成員，我們呼籲總統當選人川普要立即提出妥貼詳細、合乎人道常情的驅逐遣返守則，不能淪為恐嚇工具。

川普提名「邊界沙皇」霍曼(Tom Homan)與主管移民事務的白宫副幕僚長米勒(Stephen Miller)主其事。兩人有長期處理移民事務經驗，對付非法移民立場強硬。霍曼在歐巴馬總統任內是移民及海關執法局局長，創下遣返非法移民人數最多紀錄，他也是「2025計畫」移民政策章節的執筆者之一。他最近「教訓」庇護城市波士頓市長吳弭；當吳弭誓言會「盡其所能」，保護非公民免受驅逐方案影響後，霍曼警告她及其他地方首長，「不要跨越紅線」。

霍曼將指揮聯邦警察，進入庇護城市直接逮捕有重大前科的無證客，逕送拘留營，遣返回其母國；首要對象是對美國國家安全構成威脅的「外國人」，尤其有重大刑案在身的非法移民，被列為第一批要逮捕驅逐者，不能再躲在庇護城市接受保護。川普政府甚至可以停掉聯邦補助款，來制裁不配合的庇護州市。

截至去年，全美有170個庇護城市，但各市保護力道不一。針對新的情勢，全美最大庇護市紐約市長亞當斯表示要修改庇護法，如果無證客「犯有重罪、暴力行為」，「應能將你移交給移民執法單位，並將你驅逐出境。」這種主動配合，反映紐約市為安置數萬無證客與家庭，同時面臨無證客暴力犯案升高的兩難，已難以為繼。

遣返有案在身的無證客後，下一步是否要遣返一般的良民無證客，才是川普新政的重大挑戰。這些人絕大多數是為經濟原因來美奮鬥，對全美經濟有不可或缺的貢獻。據「美國移民協會」(AIC)資料，全美到2022年約有1100萬非法移民，占全國總人口3.3%；2023年1 月至4月期間，新入境而可被驅逐的有230萬無證客，這些無證移民才是大規模驅逐的目標。

川普新政要驅逐無證客不是法律問題，僅需依現行移民法規強力執法即可。據 AIC估算，每年驅逐100萬人，平均需花費880億元；若一次性驅逐全部1100萬無證客，花費成本約3150億元。但包括逮捕行動、大批搭建拘留營帳，作業時間至少十年以上，更難想像全家拆散的社會動盪成本(約有510萬公民兒童要被迫離開父母)。這種成本是否值得？還是可以有適可而止的取代方案？

幾家保守派智庫包括移民研究中心、克萊蒙特研究所、美國復興中心及傳統基金會積極獻策；他們的提議包括「舉報有獎制」(bounty)、「自願離境」(self deported)、賦予地方警察聯邦權力(deputize sheriffs)。如獲採用，執法警力大增，左鄰右舍舉報，將造成良民無證客的極大恐懼，估計有近三成無證客會自行離境，雖可減少遣返支出，但令人細思極恐。

目前民調還是支持大規模遣返無證客方案，但問題在川普新政府能夠調動多少資源？用多大規模及速度執行？迄今仍無條陳，已引發移民社區恐慌。

川普應該瞭解，勝選不是民意授權，可先斬後奏的尚方寶劍。他必須儘快公開細節，讓各界瞭解驅逐遣返作業範圍與規模，否則明年1月20日就職，他很難立即圍捕數百萬非法移民。尤其這項行動一旦執行，不知有多少家庭會被連根拔起，或困在驅逐作業中，以現在移民法院的審理效率，情況會更加惡化。未來川普政府要在移民社區強力溝通解說，避免無證客被迫鋌而走險，爆發社會動亂。水能載舟，亦能覆舟，川普須警惕此事，避免以悲劇收場。