川普對晶片法態度 決定新冷戰勝敗

川普 贏得總統大選後，他競選期間的言論立場一一被仔細檢視，在他對「晶片 法案」(CHIPS)的看法中，川普指責台灣「偷走」了美國的晶片製造業，放話不排除取消已同意給予台積電的補貼。

但川普必須認知到一個現實：「晶片法案」是一項獲得兩黨支持通過的法案，其唯一目的是在中國大力推動半導體產業的情況下，保留或恢復美國在至關重要的半導體產業中的製造能力。而憑藉「晶片法案」，美國在多年流失市占率之後，預計將可贏回昔日的光榮，而且該法案至今刺激了不少企業投資 ，政府的補助金額反而相形見絀，這些投資大部分流向共和黨主政的紅州或搖擺州，包括亞利桑納州、德州、俄亥俄州、堪薩斯州和北卡羅來納州，幫助了這些在2000年代遭到中國進口衝擊最嚴重的地區。

美國在20世紀掌控世界命運的原因很簡單：它的製造業，也藉此贏了二戰，壓倒了軸心國。冷戰期間，美國對蘇聯擁有決定性的製造業優勢；除非爆發核戰，共產主義國家完全無法與自由世界競爭。

但進入21世紀後，這種無可爭議的優勢消失了。短短20年中國就超越美國，成為世界工廠，自此一騎絕塵，美國追趕不上。中國的製造實力令人畏懼，短短幾年就建造了超過全球總和長度的高鐵網路，可見一斑。當這種製造能力轉向軍事時，效應更是十分驚人。中國以令人難以置信的速度建造潛艦，擁有大量生產高科技彈藥的工廠，並不斷打造一艘又一艘的航空母艦。

「晶片法案」當然不足以扭轉這種能力差距，而且遠遠不夠，但它是重要的第一步：晶片是所有現代精準武器、所有飛機、船舶、坦克、無人機的重要組件。它們對於訓練和執行人工智慧(AI)至關重要，然而現在川普卻想廢除「晶片法案」和相關產業政策，從而破壞防禦中國的最佳機會。

美國及其盟國目前正處於「新冷戰」之中。中國是這場新冷戰的主要對手，不是俄羅斯、北韓或伊朗這些製造能力弱得多的國家。中國為防止美國有朝一日再次復出挑戰，將竭盡全力確保這種情況不會發生。他們將弱化美國經濟，採用一切方法在政治上分裂和削弱西方社會，同時建立一支在軍事上能威懾西方的軍隊。美國將淪為輸掉冷戰後的蘇聯。

專家普遍認為2020年代，將是美中競爭的「決定性十年」。好消息是，即使美國政治存在深刻分歧，但兩黨有共識，認為有必要在競爭中超越中國；但壞消息是，川普再次當選後，這個共識將受到破壞。

諷刺的是，即使川普在第一任期內，扭轉了強調交往而非競爭的對中政策，但在中國問題上，他經常與他的前幕僚、現任顧問、黨內鷹派，甚至他自己的副總統產生分歧，大家都比他更清楚地看到北京帶來的長期製造業挑戰，但川普只關注美國大宗商品出口。

川普雖偶爾對中國發點牢騷，或透過關稅對其經濟進行某些打擊，但他似乎無意將美國工業建設到能夠真正抗衡中國力量的程度。國際組織中，他疏遠了盟友和合作夥伴；在對中政策上，他經常將個人利益置於美國利益之上，並推翻幕僚為與北京競爭而採取的步驟，他的第二任期很可能依然不變。

如果川普繼續一意孤行，美國很可能會失去至關重要的十年。經由破壞美國晶片製造業復甦，來放棄第二次冷戰的勝利，將使美國面臨比他做過任何事情都更大的危險。