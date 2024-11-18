民主黨慘敗 該怪罪極左路線和拜賀

大選過去十餘天，民主黨 遭遇30年來斷崖式慘敗，黨內還在舔傷療痛互相指責中。紐約時報用「絕望、分裂和指責，民主黨面臨『黑暗的未來』」形容；自由派深信川普 會讓賀錦麗重演2020年拜登 大勝歷史，眾多媒體都低估川普能量，他橫掃七個搖擺州，還帶共和黨贏回參院、保住眾院優勢，贏得多數州長改選。民主黨極左路線大失民心，拜登讓通膨失控、傷害民眾錢包，國債急增10兆，非法移民失控；賀錦麗太弱，新鮮感退燒後形象雪崩，歐巴馬、柯林頓等大老，都須為民主黨慘敗負部分責任。

現在挺共和黨的人都在說，川普大勝，旁證民主黨2020年真的偷走選舉，才讓拜登上位，2024年民主黨只能在少數藍州勝選，紅州、搖擺州都是共和黨天下，坐實2020靠舞弊而勝選。這種勝者為王、有權定義正義標準的說法未必公允；形容拜登執政四年增加2000萬非法移民的謠言，並無根據，選民卻信了，法紀鬆弛加速民主黨潰敗。

賀錦麗用比川普多近三倍的錢買廣告，結果只得到7300多萬票，比拜登2020年的8100萬張票劇減789萬票，川普只比2020年增加184萬餘票，卻用選舉人票橫掃賀錦麗。共和黨人振振有詞說，2020年大選有太多非公民違法投票，今年嚴格執行公民身分認證，例如洛杉磯郡就刪除120萬個名字、紐約州刪除45萬個名字，全美刪除選民數達數百萬，使民主黨無法再靠作弊而大敗。全美刪除許多非公民選票可能屬實，說數百萬太誇大，很多挺川普的知識分子卻相信。

平實而論，拜登交權太晚，賀錦麗未經黨內初選，只是歐巴馬等人「逼宮」讓拜登交位的急就章人選，經驗和各方面條件太弱。她不敢也無法和拜登切割，推不出與拜登有差異的移民、經濟等政見，只能靠婦女、少數族裔、自由派等連串「身分認同牌」，民主黨用了幾個世代的老招，漸和主流民意脫節，難贏取部分中間選民支持。

賀錦麗的婦女票、西裔和非裔票，都比民主黨傳統得票率下跌10幾至20餘百分點，靠賣身分認同、迷戀選民討厭川普，都錯估形勢，造成賀錦麗大敗。各種民調依然重犯錯誤，再遭滑鐵盧。美國選民「覺醒」，保守白人選民仍左右美國大局，少數族裔女性總統，仍有牢不可破的玻璃天花板。

民主黨偏離民眾想法，底層人民被物價、房價、政府福利、非法移民等困擾，陷入無助，拜登豁免學生貸款一波接一波，無視預算赤字和國債劇增。紐約時報分析發現，拜登2020年獲勝迄今，美國3100多個郡絕多數選民向右傾斜，右翼保守派抬頭，賀錦麗團隊和民主黨都找不到有效對策。

譬如民主黨對變性的莫名其妙鼓勵，逼馬斯克捐款逾1.2億元贊助川普，並為川普站台，川普也投入數千萬廣告攻擊民主黨對跨性別的支持，賀錦麗團隊卻死抱這類民主黨的神主牌，不作回應。

拜登老邁漸失執政能力，卻缺乏自知之明堅持連任。他說經濟漸好，民眾卻感受不出生活和通膨壓力改善。拜登怨懟被背棄，黨內高層增恩怨，包括柯林頓站台無法列舉經濟好在哪裡，民主黨對選民號召力銳減，裴洛西等國會領袖先求自保，今後恐難再挑戰川普。

民主黨敗選後，全黨陷入群龍無首，金主貢獻天價捐款，卻看到可怕結果，自由派大潰敗，中生代州長誰能率領全黨振興，尚無跡象。寄望兩年後國會期中選舉，政治鐘擺再擺回有利自己一邊，須靠川普政策犯錯，否則民主黨只有繼續敗光幾個世代累積的資本。

從拜登、賀錦麗、歐巴馬、柯林頓到所有自由派媒體，都該為民主黨敗選負部分責任，偏左政策走太遠，失去民眾支持，多數選民寧可忍受川普離經叛道，想換人換黨做做看，帶領美國走出新風貌、帶來新機會。民主黨要不要面對黑暗的未來，是自由派應深省調整的嚴肅課題。